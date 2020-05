“Central Park”: la nuova commedia musicale animata su Apple TV+

29 Maggio 2020 | 09:00 di Valentina Barzaghi

È disponibile in streaming su Apple TV+ dal 29 maggio la serie animata “Central Park”, ideata per la piattaforma da Loren Bouchard, creatore di “Bob’s Burgers”, che l’ha prodotta con Nora Smith e Josh Gad.

“Central Park” è una comedy in formato musical con protagonisti una serie di fantasiosi personaggi che animano il parco più famoso di New York.



• Apple TV+: le serie, i film e tutto quello che c'è da sapere sul servizio streaming di Apple



C’è Owen Tillermans (Leslie Odom Jr), il competente manager del parco che prova a educare tutti al rispetto del luogo e della natura. C’è sua moglie Paige (Kathryn Hahn), una reporter annoiata dai pezzi che le vengono assegnati in redazione. Ci sono i loro figli Molly (Kristen Bell) e Cole (Tituss Burgess), due ragazzi alla ricerca del proprio posto nel mondo e di qualcosa in cui credere e da amare. Infine, c’è Bitsy (Stanley Tucci), una vaporosa anziana intenzionata a distruggere il parco con la sua spalla di lunga data Helen (David Diggs), che l’aiuta in previsione di futuri scopi.

La trama principale vede la famiglia Tillermans alleata contro le angherie di Bitsy, i cui intenti malvagi vengono dichiarati fin dal trailer. Parallelamente scorrono le vite spensierate, sia private sia pubbliche, dei suoi protagonisti.

Si ride e si canta tanto in “Central Park”, una serie perfetta per chi ama questo tipo d’intrattenimento.