“Cercando Alaska”: trama, cast e trailer della miniserie

20 Maggio 2020 | 12:34 di Giulia Ausani

Il 27 maggio su Sky Atlantic arriva "Cercando Alaska", miniserie di Josh Schwarz (il creatore di "The O.C.") basata sul primo romanzo dell'autore americano John Green. Composta da otto episodi, la serie sarà disponibile anche on demand e in streaming su Now TV.

"Cercando Alaska" ruota attorno a quattro adolescenti che fanno amicizia in collegio. Tra rivalità con i compagni, insegnanti intransigenti, primi amori e problemi adolescenziali, la miniserie è un racconto di formazione che affronta temi come il lutto, le incomprensioni con gli adulti e la ricerca di un significato.

Il trailer

Trama e cast

Alabama, 2005. Miles Halter (Charlie Plummer) si trasferisce dalla Florida per frequentare la Culver Creek Academy alla ricerca del "grande Forse", ultime parole dello scrittore francese François Rabelais. A scuola fa amicizia con il suo nuovo compagno di stanza, Chip Martin detto "il colonnello" (Denny Love), e con i compagni Takumi (Jay Lee) e Alaska (Kristine Froseth), che attira subito l'attenzione di Miles e con cui entra presto in sintonia. Dovranno vedersela con i normali problemi dell'adolescenza, tra cui un preside particolarmente severo e una guerra aperta con il gruppo degli studenti più ricchi del collegio. Ma la tragedia è dietro l'angolo.

Il cast

Nel cast - oltre a Charlie Plummer, Denny Love, Jay Lee e Kristine Froseth - ci sono anche Timothy Simons (è il professor Starnes detto "l'aquila", il preside del collegio) e Ron Cephas Jones (è il dottor Hyde, professore di religione).