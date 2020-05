“Cercando Alaska”: un amore senza tempo

21 Maggio 2020 | 11:00 di Redazione Sorrisi

Prima di scrivere il best seller “Colpa delle stelle”, John Green debuttò nel mondo letterario nel 2005 con il libro “Cercando Alaska” (pubblicato in Italia da Rizzoli). Nel romanzo, Green raccontava le vicende della Culver Creek Academy, una scuola privata in Alabama. Ora quella storia è diventata una serie tv che, a pochi mesi dalla messa in onda negli Usa, arriva su Now Tv dal 27 maggio con episodi settimanali.



Protagonisti di “Cercando Alaska” sono Miles Halter (interpretato da Charlie Plummer), un ragazzo con una passione per le biografie di personaggi famosi, e Alaska Young (che ha il volto di Kristine Froseth), la ragazza di cui è infatuato.

L’ideatore di questo riuscito adattamento è Josh Schwartz, già creatore di due prodotti di enorme successo come “The O.C.” e “Gossip Girl”. «Quello che attraversano gli adolescenti ha un carattere universale, sono storie senza tempo» ha detto l’autore. «Anche qui la musica è molto importante: la storia di “Cercando Alaska” è ambientata nel 2005 e tutte le canzoni che sentirete risalgono proprio a quel periodo».