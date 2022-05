Che la forza sia (ancora) con Obi-Wan

Su Disney+ il nuovo sequel di “Guerre stellari” segna il ritorno nella saga di Ewan McGregor Ewan McGregor torna nei panni di Obi-Wan Kenobi Credit: © Disney+ Matteo Valsecchi







Si puo' vedere su

Sono passati 17 anni dall’ultima volta in cui Ewan McGregor ha indossato la tunica di Obi-Wan Kenobi, il potentissimo maestro jedi della saga di “Guerre stellari”. Allora (nel film “Star Wars: La vendetta dei Sith”) aveva sconfitto l’ex amico e allievo Anakin Skywalker, passato al Lato oscuro della Forza e diventato il terribile Darth Vader. Ora ritroviamo Ewan/Obi-Wan protagonista della nuova serie tv a lui dedicata in uscita il 27 maggio su Disney+.

Nel corso di sei puntate (le prime due subito disponibili, le altre a seguire) vedremo le nuove avventure del personaggio. La storia si svolge circa dieci anni dopo lo scontro tra Obi-Wan e Darth Vader: il jedi si è rifugiato a vivere su Tatooine, il pianeta desertico dove ha condotto in gran segreto Luke (figlio di Vader e Leia), per seguirne la crescita a distanza. Tuttavia la sua non sarà una vita facile, perché l’Impero Galattico è sulle sue tracce... Per quanto riguarda il resto del cast, Hayden Christensen torna a indossare la maschera di Darth Vader, mentre Moses Ingram è la terza protagonista: interpreta Reva, una spietata guerriera cacciatrice di jedi.