Chi è Asia in “Skam 6”? Nicole Rossi è la protagonista

Scopriamo tutto sul personaggio di seconda generazione della serie Netflix Alessandro Alicandri







Dopo l'annuncio della sesta stagione di "Skam" in arrivo su Netflix il 18 gennaio. La protagonista è Asia, pur non essendo al centro della quinta stagione che racconta le vicende di Elia (Francesco Centorame), ha stravolto gli equilibri del gruppo portando il suo modo dirompente, politico e in qualche modo ribelle di intendere la vita.

Non ci resta di scoprire quali sorprese ha da riservarci nei panni di Asia Nicole Rossi, emersa dal reality "Il Collegio", poi protagonista e vincitrice di "Pechino Express", capace di grande sfrontatezza e umanità.

Asia nella quinta stagione

Nella quinta stagione viene introdotta come una delle migliore amiche di Viola, la ragazza che incrocerà la strada di Elia e con la quale nascerà un amore incantevole. Con le sue amiche Rebecca e Fiorella si pone un po' in antitesi rispetto al gruppo originale di ragazzi di "Skam", trovando un accordo dopo lo scandalo dell'interruzione dei fondi per continuare il progetto di Radio Osvaldo, la famosa finestra di attualità dal gruppo delle "Matte".

La sesta stagione negli altri paesi

La sesta stagione di Skam, nei paesi dove la serie è stata importata e sviluppata oltre quella originale, ha visto la costruzione di una "seconda generazione" di protagonisti e vicende, ed è forse questo il motivo per cui c'è Asia al centro delle nuove puntate.

In Francia, la protagonista è Lola Lecomte, una ragazza che ha fatto il suo ingresso nella quinta stagione e che affronta alcune difficoltà famigliari (con sua sorella in particolare) parecchio pressanti.