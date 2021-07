“Chicago Fire” e “Chicago P.D.”, le nuove stagioni su Italia1

La prima serata dell’estate di Italia 1 si accende con i nuovi episodi dei drama di Dick Wolf "Chicago Fire" Credit: © Retiinrete Cecilia Uzzo







Tornano i drama firmati da Dick Wolf a accendere la prima serata (alle ore 21.20) dell’estate di Italia 1. Da mercoledì 14 luglio, per la prima volta in chiaro, arrivano gli episodi dell’ottava stagione di "Chicago Fire", mentre da venerdì 16 luglio riparte la settima stagione di "Chicago P.D.".

"Chicago Fire 8", dal 14 luglio su Italia1

"Chicago Fire" racconta le vicende dei vigili del fuoco e dei paramedici della Caserma 51 del Chicago Firehouse.

L’ottava stagione riprende la narrazione a partire dal cliffhanger con cui si era concluso il finale della scorsa stagione: la squadra di Kelly (Taylor Kinney) intrappolata all’interno di una fabbrica in fiamme. «Vado ad aiutare Severide…» era stata la frase pronunciata da Casey (Jesse Spencer) e dai suoi decisi a non abbandonare i compagni e a lottare tutti insieme per liberarli. Da qui ripartono le nuove avventure con l'arrivo di Blake Gallo interpretato da Alberto Rosende e l’atteso ritorno di Gabriela Dawson (Monica Raymund).

Le anticipazioni di "Chicago Fire 8"

Ep1 – “Terreno sacro”: Otis, coinvolto nell'incendio alla fabbrica dei materassi, viene trasportato in ospedale in gravissime condizioni. La squadra è sconvolta.

Ep2 – “Una boccata di ossigeno”: Casey deve trovare un valido vigile del fuoco che possa sostituire il commiato Otis. Blake Gallo sembrerebbe il candidato migliore.

Ep3 – “Terre desolate”: Brett torna a Chicago e riprende il suo posto alla Cinquantuno. Dovrà difendere un giovane detenuto che subisce abusi da una guardia carceraria.

"Chicago P.D. 7", dal 16 luglio su Italia1

Nato come spin-off di "Chicago Fire”" e sempre a cura del produttore Dick Wolf, "Chicago P.D." vede come protagonisti i poliziotti del distretto 21 del Dipartimento di Polizia di Chicago. Nella settima stagione l’Intelligence di Chicago è affidata a Jay Halstead (Jesse Lee Soffer), che prende il posto di Hank Voight (Jason Beghe). Tra i due comincerà un’accesa rivalità... La squadra dovrà fare i conti anche con la scomparsa di un importante membro, Antonio Dawson (Jon Seda), e l’ingresso al suo posto di Vanessa Rojas (Lisseth Chavez).

Le anticipazioni di “Chicago P.D. 7”

Ep1 – "Il dubbio": Kelton viene ritrovato morto in casa sua. I sospetti all'inizio sembrano ricadere tutti su Voight.

Ep2 – "Scambio di favori": Mentre Ruzek deve decidere se rischiare il processo o patteggiare una condanna minima, la squadra di Voight cerca di arrestare un grosso trafficante di eroina.

Ep3 – "La famiglia": Atwater e Rojas assistono a quello che sembra un banale furto d'auto. Indagando emerge invece che si tratta di un caso legato al traffico di droga.