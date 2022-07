“Chicago P.D.”: la nona stagione in chiaro

Lunedì 19 luglio approdano su Italia 1 i nuovi episodi della serie sul 21° distretto della polizia di Chicago "Chicago P.D." Redazione Sorrisi







È già arrivata la nona stagione di "Chicago P.D.": i nuovi episodi ripartono con la messa in onda in chiaro su Italia 1 a partire da lunedì 18 luglio, a distanza di una sola settimana dalla fine dell’ottava stagione. La nona stagione è stata prima trasmessa su Sky (dal 16 novembre 2021 al 2 agosto 2022). Ideata da Dick Wolf, è lo spin-off di "Chicago Fire". La serie, come si capisce anche dal titolo, segue le vicende storie del 21° distretto della polizia di Chicago, sia dell'unità di pattuglia sia dell'unità d'intelligence, e della loro lotta contro il crimine che affligge le strade di Chicago.

Cast

La nona stagioneri conferma la squadra dell'Intelligence di Chicago guidata da Hank Voight: tutti i collaboratori sono pronti a tutto pur di assicurare alla giustizia i criminali.

Jason Beghe è Hank Voight

Jesse Lee Soffer è Jay Halstead

Patrick John Flueger è Adam Ruzek

LaRoyce Hawkins è Kevin Atwater

Marina Squerciati è Kimberly Burgess

Tracy Spiridakos è Hailey Upton

Amy Morton è Trudy Platt

Anticipazioni della prima serata

Episodio 1: "Il tassello mancante"

Continuano le ricerche di Sam. La squadra scopre che un suo conoscente, Mark Irwin potrebbe averlo aiutato a lasciare la città.

Episodio 2: "Rabbia"

Ava, un'informatrice della Narcotici, inizia a collaborare anche con l'Intelligence. Durante un incontro con i G-Park Lords per avere informazioni su un carico di droga, la ragazza viene violentata e uccisa. Poco dopo un'altra ragazza, Sara, viene violentata e ferita ma riesce a sopravvivere. I due casi all'inizio sembrano scollegati, ma Burgess riesce a trovare il legame comune: l'ufficiale di custodia che cura i casi di entrambe le donne.