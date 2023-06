“Chicago P.D.”, riparte la nona stagione

Inseguimenti, omicidi, missioni sotto copertura... sono gli ingredienti di "Chicago P.D.", incentrata sulle vicende degli agenti del Dipartimento di Polizia di Chicago in lotta contro il crimine per riportare la giustizia nella città.

Venerdì 9 giugno in prima serata su Italia 1, riparte la nona stagione, che si era interrotta all’episodio 14. Così rivediamo la squadra dell’intelligence di Chicago guidata da Hank Voight (Jason Beghe). Con lui ci sono tutti i suoi collaboratori, tra cui il fedele braccio destro Jay Halstead (Jesse Lee Soffer). E nelle nuove puntate la squadra sarà impegnata in una delicata e pericolosa indagine per smascherare un potente boss della criminalità organizzata.