“Chloe”: una donna nei panni di un’altra

Che cosa è successo a Chloe? Questa è la domanda che per tutti i sei episodi si fa la protagonista di “Chloe”, serie prodotta da Bbc One, Mam Tor Productions e Amazon Studios. Lei è Becky Green (Erin Doherty), Chloe una sua amica d’infanzia, ora ricca e popolare. Becky la segue compulsivamente su Instagram con un misto di ammirazione e invidia. Quando all’improvviso Chloe muore, Becky si trasforma in Sasha e s’infiltra nella cerchia dell’amica per capire cosa le sia accaduto. È solo un’ossessione o c’è davvero dell’altro?