“Christian”: quanto è bello diventare un supereroe per puro caso

Su Now la seconda stagione della serie italiana. Ce la racconta il protagonista Edoardo Pesce Edoardo Pesce in "Christian" Credit: © Sky Paolo Fiorelli







Si puo' vedere su

La prima cosa che colpisce della serie “Christian” (su Sky e Now) è la sua originalità: in che genere potremmo inserirla? «Per me è un drama-comedy Super-Christ sovrannaturale all’amatriciana» scherza (ma neanche troppo) Edoardo Pesce.

Sullo schermo l’attore interpreta appunto il protagonista Christian, picchiatore al servizio di un boss locale, ma tutto sommato di buon cuore, che nella prima stagione scopriva di avere le stimmate e con esse la capacità di fare miracoli e curare la gente. A cominciare da Rachele (Silvia D’Amico), la prostituta tossicodipendente sua vicina di casa. Ma i poteri di Christian avevano anche attratto l’attenzione di persone imprevedibili come Matteo (Claudio Santamaria), che ha cominciato a indagare su di lui per conto del Vaticano. E adesso cosa succederà?

«Nella seconda stagione Christian diventa un Re... ma controvoglia!» ci anticipa Pesce. «Lui è confuso dai suoi poteri, non ha ancora capito bene se è un gangster o un santo, e in fondo si accontenterebbe di fare una vita semplice. Ma le persone che gli sono accanto vedono in lui una guida. E quando nel quartiere si scatena una vera guerra tra bande, non può tirarsi indietro di fronte a chi gli chiede di diventare un capo».

Ci saranno anche nuovi protagonisti come Nera, interpretata da Laura Morante: «È una sorta di agente del paranormale, un personaggio che si oppone a quello del Biondo, interpretato da Giulio Beranek. Col suo contributo, il conflitto tra Bene e Male diventa ancora più profondo. E i già complicati rapporti tra Christian, Matteo e Rachele prenderanno delle