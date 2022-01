“Christian”: un picchiatore che fa i miracoli?

La serie con Edoardo Pesce arriva anche su Now "Christian" Credit: © Matteo Graia Redazione Sorrisi







In contemporanea con Sky, prende il via anche in streaming su Now la nuova serie “Christian” che, mescolando crimine e fantastico, racconta la storia di un tirapiedi della malavita che inizia suo malgrado… a fare miracoli.

«Christian lavora come picchiatore per una famiglia criminale e non ha particolari ambizioni: è uno degli “ultimi”, ma è destinato a diventare una persona speciale», racconta il regista e produttore esecutivo Stefano Lodovichi. «Un giorno gli vengono degli strani dolori alle mani e scopre di avere le stigmate spiega Edoardo Pesce, che interpreta Christian. «È la prima volta che sono protagonista di una serie, trovo che sia un personaggio nelle mie corde».

