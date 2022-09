“Circeo”: la serie che racconta il tragico delitto del 1975

Con il debutto di Paramount+ arriva in streaming il racconto romanzato del processo "Circeo" Monica Agostini







Si puo' vedere su

Sulla piattaforma Paramount+ si possono vedere titoli internazionali e produzioni italiane originali, come la serie “Circeo”, realizzata da Cattleya in collaborazione con la stessa Paramount+, Rai Fiction e Vis. Nelle sei puntate si ripercorre il tragico delitto del Circeo del 1975 (Donatella Colasanti e Rosaria Lopez violentate e torturate da Angelo Izzo e altri due giovani). Di questo dramma si racconta una fase precisa: il processo che ne seguì. Greta Scarano è Teresa Capogrossi (un personaggio dal nome di fantasia), che difende la sopravvissuta Donatella (l’attrice Ambrosia Caldarelli) portando avanti anche un importante messaggio sociale. Si raccontano i cambiamenti di un’epoca, durante la quale lo stupro non era giuridicamente considerato un crimine contro la persona ma solo un’offesa alla pubblica morale.