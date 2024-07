“Citadel: Diana”, il primo trailer della serie con Matilda De Angelis

Dal 10 ottobre su Prime Video, continua la saga di spionaggio con la stagione ambientata in Italia Alessandro Alicandri







Si puo' vedere su

C'è molta attesa per la nuova serie che arriva dall'universo di "Citadel". È una serie scritta e girata in Italia, s'intitola "Citadel: Diana" e arriverà in esclusiva su Prime Video in sei episodi.

In questa serie che sembra ma non è non è esattamente uno spin-off, conosceremo Diana Cavalieri, interpretata da Matilda De Angelis (con un già indimenticabile caschetto asimmetrico). Nel cast ci sono anche Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

La trama

Milano, 2030: otto anni fa l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l’occasione di uscirne e sparire per sempre, l’unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.

"Citadel" è una serie che parla di spionaggio, nell'originale americano, con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, i due attori nel ruolo Kyle e Nadia cercano di ricostruire dalla fondamenta un'agenzia internazionale di spionaggio, "Citadel" per l'appunto, distrutta dall'organizzazione Manticore, nemica dell'ordine mondiale.