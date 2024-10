“Citadel: Diana”, Matilda De Angelis: «Sono una spia ribelle»

Su Prime Video arriva lo spin-off italiano di "Citadel" Matilda De Angelis Credit: © Marco Ghidelli Giulia Ciavarelli







«Sa che ora faccio fatica a parlare la nostra lingua? Questo continuo alternare con l’inglese mi sta confondendo!» confida sorridendo Matilda De Angelis prima di iniziare a raccontarci la sua nuova avventura internazionale. A più di un anno dal lancio della serie “Citadel” con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, l’attrice bolognese è Diana Cavalieri, la protagonista dello spin-off italiano “Citadel: Diana”, che debutta su Prime Video il 10 ottobre. La incontriamo in un bellissimo albergo nel cuore di Londra e, dopo ore e ore di interviste in inglese con giornalisti provenienti da tutto il mondo, finalmente è il nostro turno.

È bello tornare a parlare italiano?

«Non lo dica a me, dopo due giorni qui sono felice di comunicare nella mia lingua! I riscontri sul progetto sono positivi e questo mi rende davvero soddisfatta».

Non è la prima volta che si mette in gioco con una realtà internazionale, che cosa l’ha convinta stavolta?

«Prima di interpretare Diana mi sono allenata per quattro mesi. Il mio preparatore mi ha detto che alla fine del percorso sarei diventata una persona più completa e aveva ragione. Questa serie mi ha permesso di acquisire una maggiore consapevolezza del mio corpo».

Ha mai rinunciato alle scene più pericolose?

«Volevo essere in grado di farle al 90%. In quanto donna e attrice italiana, spesso non si ha l’occasione di interpretare questo genere di personaggi».

Qualche ferita se la sarà fatta…

«Certo, è capitato di farsi male ma nulla di serio. In alcune scene basta davvero poco, si sbaglia di qualche millimetro e c’è il rischio di prendersi un bel pugno in faccia!».

Ha imparato tecniche di autodifesa che possono servire nella vita reale?

«Sì! Pensi che qualche giorno fa il mio fidanzato (Alessandro De Santis del duo Santi Francesi, ndr) ha provato a farmi il solletico e sono riuscita a fermarlo con una mossa da professionista!».

Il suo personaggio, forte e determinato, possiede anche una profondità emotiva straordinaria.

«La cosa più bella è la sua dualità: oltre a essere una spia e a fare il doppio gioco, nella narrazione ci sono molti flashback tra la giovane Diana e la Diana del 2030, anno in cui è ambientata la serie. Sono due personaggi diversi».

Ciò che le accomuna è una forte espressività e già dai primi episodi ci sono tanti primi piani del suo volto.

«Arnaldo Catinari è un regista che mi ha veramente amata e per le inquadrature dovrebbe chiedere a lui!».

Senza spoiler, ma Diana è un personaggio davvero imprevedibile...

«Il suo è un percorso di liberazione dai traumi che la inseguono, lotta per la famiglia e per ritrovare sé stessa».