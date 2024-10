“Citadel: Honey Bunny”, il trailer della versione indiana

Dopo l'italiana "Citadel: Diana" con Matilda De Angelis, a novembre su Prime Video il terzo capitolo del mondo di "Citadel" Redazione Sorrisi







Dopo il successo della prima stagione di "Citadel" (con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas) che ha debuttato nel 2023 su Prime Video e l'arrivo della versione italiana con Matilda De Angelis "Citadel: Diana" (disponibile dal 10 ottobre) è arrivato il momento di spostarsi in India. Il terzo capitolo ambientato nel mondo di "Citadel" s'intitola "Citadel: Honey Bunny" e arriverà in streaming dal 7 novembre.

La serie è diretta da diretta da Raj & DK (Raj Nidimoru e Krishna DK) e scritta insieme a loro da Sita R. Menon. Protagonisti di questo thriller spionistico ambientato negli Anni 90, ricco di azione esplosiva, sono Varun Dhawan e Samanta Ruth Prabhu.

La trama

Quando lo stuntman Bunny (Varun Dhawan) recluta l'attrice in difficoltà Honey (Samantha) per un lavoretto, i due vengono catapultati in un mondo fatto di azione ad alto rischio, spionaggio e tradimenti. Anni dopo, quando il loro pericoloso passato torna a cercarli, Honey e Bunny, che si sono allontanati, dovranno ritrovarsi e lottare per proteggere la loro giovane figlia Nadia.

