“Citadel”: queste due superspie dovranno salvare il mondo

«Nella vita reale sarei una pessima spia: sono imbranato e non so tenere i segreti»: Richard Madden ci ha detto così, ma nella finzione è bravissimo a vestire i panni di un agente segreto. Dove? In “Citadel”, nuova serie Amazon disponibile su Prime Video dal 28 aprile con un episodio a settimana. Con Sorrisi siamo volati a Londra per incontrare i protagonisti e assistere alla prima mondiale della serie.

Madden e Priyanka Chopra Jonas sono Mason e Nadia, agenti di punta di Citadel, agenzia indipendente di spionaggio che difende la sicurezza del mondo. Otto anni fa, Citadel è caduta per mano di una pericolosa organizzazione chiamata Manticore, e le nostre due spie hanno perso la memoria. Ma vengono rintracciate dall’ex collega Bernard (Stanley Tucci), che ha bisogno di loro per impedire a Manticore di creare un nuovo ordine mondiale.

Madden interpreta due personaggi in uno: la spia Mason e la sua nuova identità senza ricordi, Kyle. «Sono due metà della stessa persona, ed è ciò che mi ha intrigato di più del ruolo» ci ha raccontato. «Kyle ha una moglie e una figlia, vive una vita piena d’amore, Mason invece è emotivamente molto chiuso».

Il Bernard di Tucci è un genio della tecnologia, ma anche un agente attivo sul campo. «Ho subito amato questa sua dualità» ci ha spiegato. «Bernard tiene molto a Mason e Nadia, ma anche alla causa di Citadel. È una persona incredibilmente morale che non ha paura di commettere atti immorali per i suoi ideali».

Tra segreti, colpi di scena e combattimenti, il tema centrale è questo: il fine giustifica i mezzi? «È la domanda che poniamo al pubblico» ci ha detto il creatore della serie, David Weil. «Per dare la caccia ai mostri, rischi anche tu di diventarne uno?».

«È il bello della serie» ci ha detto poi Madden. «Tutti pensano di essere i buoni, ma sono persone moralmente ambigue convinte di agire per il bene superiore».

“Citadel” è un vero e proprio franchise: questa serie racconta infatti la trama principale, ma Amazon produrrà alcuni spin-off ambientati in diversi Paesi per seguire le avventure di altre spie. Come Matilda De Angelis, protagonista della “Citadel” italiana, in arrivo prossimamente. Preparatevi, perché alla première Matilda ci ha promesso: «Menerò come un fabbro...».