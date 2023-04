“Città in fiamme”: il trailer della nuova serie del creatore di “Gossip Girl” e “The O.C.”

A maggio arriva in streaming l'adattamento tv dell'omonimo romanzo di Garth Risk Hallberg Cecilia Uzzo







Un omicidio senza testimoni e misteriosi incendi in tutta la città: sono gli ingredienti di "Città in fiamme", la nuova serie di Apple Tv+ in arrivo sulla piattaforma streaming ispirata all’omonimo romanzo thriller di Garth Risk Hallberg. Gli otto episodi sono interamente firmati da Josh Schwartz e Stephanie Savage ("Gossip Girl", "The O.C.") e i primi tre saranno disponibili da venerdì 12 maggio, seguiti da un nuovo episodio settimanale fino al 16 giugno.

La trama

Il 4 luglio 2003 una studentessa della New York University viene aggredita a Central Park. Samantha era sola, non ci sono testimoni e le prove a disposizione sono molto scarse. La band dei suoi amici stava suonando nel suo locale preferito quando è uscita per incontrare qualcuno, promettendo di tornare. Non lo farà mai. Mentre si indaga sul crimine commesso contro Samantha, si scopre che lei è il collegamento cruciale tra una serie di misteriosi incendi in tutta la città, la ribalta musicale del centro cittadino e una ricca famiglia di immobiliaristi dei quartieri alti logorata dai molti segreti che custodisce.

