“Clan – Scegli il tuo destino”, la serie RaiPlay arriva su Netflix

Un ragazzo di Scampia che attraverso l’amicizia, il judo e la guida del maestro Maddaloni trova la forza di ribellarsi a un destino già segnato dalla criminalità organizzata. È un "Karate Kid" in salsa partenopea la nuova serie che è approdata nel catalogo italiano di Netflix.

Dopo il successo ottenuto su RaiPlay, dove è stata distribuita a partire dal 23 maggio in occasione della Giornata della Legalità, “Clan - Scegli il tuo destino” si prepara a conquistare un nuovo pubblico con un messaggio importante: lo sport può diventare il riscatto che cerchiamo.

La storia

La serie è basata sul romanzo bestseller “O Maé – Storia di Judo e di camorra” di Luigi Garlando, pubblicata da Mondadori Libri nella collana bestBUR e ispirato alla storia vera della palestra di Gianni Maddaloni a Scampia.

Francesco (Maikol De Falco) è un ragazzo di 15 anni nato e cresciuto a Scampia, alla periferia di Napoli. Il padre è un latitante, la madre è poco presente e suo fratello maggiore, chiamato Ninja (Luca Ambrosino), si fa strada nella camorra.

Il suo destino sembra già scritto, ma l’incontro con la palestra di Judo di Maddaloni (Antonio Milo) gli offre una possibilità in più. Attraverso il judo, impara la disciplina e il rispetto nei confronti dell’avversario e fa la conoscenza di un gruppo di ragazzi che presto diventano suoi fedeli amici.

I ragazzi del Clan Maddaloni sono giovani che vogliono cambiare il loro futuro emancipandosi dal sistema della camorra, giovani che credono nella forza del bene. Tra questi, Ginevra (Elisa Del Genio) è sicuramente quella che ci crede di più: figlia del professore di italiano di Francesco, insegna a quest’ultimo che bisogna avere il coraggio di fare delle scelte.

Il cast

Capitanato da Antonio Milo, visto ne "Il commissario Ricciardi" e qui nel ruolo di Maddaloni detto ‘O Maé, il gruppo di interpreti include Maikol De Falco (Francesco, il protagonista detto ‘O Vesuvio), Elisa Del Genio (Ginevra, La guerriera), Gabriele Rizzoli (Raffaele, Devois), Francesco Ferrante (Giovanni, Omero), Luca Ambrosino (Nicola, Ninja), Giorgia Agata (Vincenza, La guappetella), Jacopo Piscicelli (Armando, El pibe de Scampia), Alessandro Manna (Pasquale, L’artista), Francesco Borragine (Gigi, ‘O Squalo), Giuliana Esposito (Chantal) e la partecipazione di Alessio Gallo nel ruolo di Tony Hollywood.

Scritta da Tiziana Martini e Iole Masucci, la serie in dieci episodi è diretta da Daniele Barbiero e prodotta da Massimo Bruno per KidsMe e Andrea Leone e Antonella di Martino per Mosaicon Film.

La colonna sonora

Le musiche che accompagnano la serie sono firmate da Diego Guarnieri. La soundtrack è disponibile su tutte le piattaforme digitali da Altafonte Italia sotto licenza di Future Artist. Le canzoni sono scritte e interpretate dai giovani artisti come Gyuse, Shar, Tauri, Terso, Rayo, Dauria, con la produzione di Ennio Mirra. In particolare, l’album contiene la sigla di apertura della serie “'E guagliun d 'o Clan!” scritta ed interpretata da Gyuse e Shar.

“Clan – Scegli il tuo destino” vanta il patrocino della FIJIKAM – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Napoli.