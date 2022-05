“Clark”, la miniserie sul rapinatore della Sindrome di Stoccolma

Su Netflix dal 5 maggio è disponibile una serie svedese con Bill Skarsgård che racconta la storia di un famoso rapinatore Cecilia Uzzo







Il "Clark" che dà il titolo alla nuova miniserie disponibile in streaming su Netflix dal 5 maggio non c’entra nulla con Superman (Clark Kent). Anzi, il protagonista interpretato da Bill Skarsgård non solo non è un supereroe immaginario, ma è un personaggio reale, passato alla storia come criminale. La nuova serie, una produzione originale svedese, racconta infatti la singolare carriera criminale di Clark Olofsson: il rapinatore di banche da cui deriva la cosiddetta Sindrome di Stoccolma.

La serie diretta da Jonas Åkerlund (già regista di film come "Lords of Chaos" e di "Polar") è tratta dall’autobiografia dello stesso Clark Olofsson, un racconto che tra verità e menzogne ha immortalato in maniera romanzata uno dei criminali più controversi della storia svedese contemporanea. Olofsson e il collega Jan-Erik Olsson, infatti, effettuarono verso la fine di agosto del 1973 una rapina che con dinamiche simili a quelle viste nella serie "La casa di carta": prima Jan-Erik Olsson si introdusse in una banca di Stoccolma con una mitragliatrice, neutralizzando le guardie e rinchiudendo gli ostaggi nel caveau. Poi, in cambio della loro incolumità, chiese tre milioni di corone, una macchina, dei giubbotti anti-proiettile e il detenuto Clark Olofsson, suo collega di rapine. Il sequestro durò circa sei giorni, durante i quali gli ostaggi instaurarono un rapporto insolito con i loro carcerieri che furono poi descritti come gentili e premurosi. Da questo bizzarro legame, il criminologo Nils Bejerot coniò il termine «Norrmalmstorgsyndromet» (cioè, «sindrome di Norrmalmstorg», la piazza dove avvenne la rapina), poi diventato Sindrome di Stoccolma.

La serie drammatica segue la vita dell'uomo per il quale è stata coniata l'espressione "La sindrome di Stoccolma" e che ha fatto perdere la testa all'intero paese, nonostante le svariate condanne che gli sono state inflitte per traffico di droga, tentato omicidio, violenza, furti e decine di rapine in banca.

Bill Skarsgård, che è diventato particolarmente popolare dopo aver interpretato il clown assassino Pennywise nel remake cinematografico in due parti "It" (di Andy Muschietti), interpreta il celebre rapinatore Clark Olofsson, affiancato da Christoffer Nordenrot nel ruolo del socio Jan-Erik Olsson. Nel cast anche Sandra Ilar, Vilhelm Blomgren, Agnes Lindström Bolmgren e Rachel Mohlin.