“Cobra Kai 5”: il teaser trailer e la data di uscita

Un video teaser rivela la data di uscita della nuova stagione e cosa aspettarsi dai nuovi episodi della serie Netflix







Buone notizie per i fan di "Cobra Kai": con un primo trailer è stato confermato il suo ritorno, con la quinta stagione, e la data di uscita dei nuovi episodi, disponibili su Netflix ancora prima di quanto si potesse immaginare. Durante il "Netflix Is A Joke: The Festival" di Los Angeles c’era infatti un panel dedicato alla serie spin-off di "Karate Kid" e, con grande sorpresa del pubblico, è stato presentato un video annuncio: i nuovi episodi saranno disponibili su Netflix il prossimo 9 settembre, a soli nove mesi dall’uscita della quarta stagione. Proprio il finale di "Cobra Kai 4", pieno di cliffhanger, e le anticipazioni contenute nel teaser trailer, rendono l’attesa e le aspettative ancora più alte. In due parole: Terry Silver.

Dove eravamo rimasti

Nel finale della quarta stagione la situazione era a dir poco tesa: durante il torneo di All Valley, Terry Silver aka Thomas Ian Griffith, in combutta con l'arbitro, aveva imbrogliato e aveva fatto in modo che Tory di Cobra Kai battesse Sam nella finale femminile. Dopo aver estromesso il sensei Kreese, ex compagno di malefatte, facendolo arrestare, aveva assunto il controllo totale del dojo. Mentre Johnny Lawrence decideva di partire per il Messico alla ricerca di Miguel, inoltre, avveniva la reunion fra i due vecchi rivali Daniel LaRusso e Chozen.

La trama della quinta stagione

Dopo l’esito scioccante del torneo di All Valley, Terry Silver amplia l’impero di Cobra Kai e cerca di rendere il suo “nessuna pietà” l’unico stile presente in zona. Con Kreese dietro le sbarre e Johnny Lawrence che mette da parte il karate per rimediare ai danni da lui provocati, Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

Il teaser

Cosa ci dice il trailer

La quinta stagione è composta da dieci nuovi episodi, che ripartono proprio da dove si era interrotta la quarta. Daniel LaRusso impegnato a fermare il suo storico antagonista Silver mentre cerca di espandere l'impero del Cobra Kai in tutta la città imponendo il suo stile di karate (cioè, «nessuna pietà»). Determinato a fermare Terry Silver, Daniel sarà aiutato da un improbabile alleato, cioè l'ex avversario Chozen Toguchi, comparso proprio nel finale della quarta stagione mentre rendeva omaggio al Maestro Miyagi sulla sua tomba. Nel trailer, quando Silver dice a Daniel che sta giocando con il fuoco, Chozen lo avverte: «E io sono la benzina».

Il cast

Naturalmente anche nella quinta stagione tornano i personaggi e gli interpreti principali, a cominciare da Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka), Terry Silver (Thomas Ian Griffith). Con loro, tornano anche Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Jacob Bertrand (Hawk), Gianni Decenzo (Demetri), Vanessa Rubio (Carmen), Peyton List (Tory), Martin Kove (John Kreese), Dallas Dupree Young (Kenny), Oona O'Brien (Devon) e Griffin Santopietro (Anthony).