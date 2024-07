“Cobra Kai 6”: l’ultima sfida di Karate Kid

Al via su Netflix il gran finale (che sarà diviso in tre parti) "Cobra Kai 6 - Parte I" Credit: © Netflix Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Siamo arrivati allo scontro decisivo: dal 18 luglio su Netflix è disponibile la prima parte della sesta e ultima stagione di “Cobra Kai”, la serie sequel di “Karate Kid” incentrata su Johnny Lawrence (William Zabka) e sul suo rivale storico Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

Sarà un gran finale, così grande che, per vedere la conclusione della serie, dovremo aspettare un po’: la stagione, composta eccezionalmente da 15 episodi (contro i dieci delle prime cinque), sarà divisa in tre parti. A luglio ci aspettano cinque puntate, il 28 novembre ne usciranno altre cinque. Per le puntate conclusive, invece, dovremo aspettare il 2025, anche se per il momento non è ancora stata annunciata una data precisa.

Sono passati due anni dall’uscita della quinta stagione, quindi facciamo un breve ripasso: Daniel è riuscito a provare ai ragazzi del Cobra Kai che il loro sensei, Terry Silver, ha pagato l’arbitro del torneo.

Nei nuovi episodi le due diverse filosofie di karate, quella più aggressiva di Johnny e quella più difensiva e spirituale di Danny e Chozen (Yuji Okumoto), vengono insegnate con grande equilibrio nello stesso dojo. Le vecchie rivalità sono ormai un lontano ricordo, e l’obiettivo è uno soltanto: portare i ragazzi del Miyagi Do a trionfare al Sekai Taikai, il campionato del mondo di karate. Sarà una competizione accesa, anche perché John Kreese (Martin Kove) è impegnato ad allenare duramente la sua squadra di atleti con l’intenzione di distruggere gli allievi di Johnny e Daniel. I ragazzi e le ragazze del dojo, però, sono pronti a tutto per vincere. Una cosa è certa: ci aspettano tante sorprendenti e acrobatiche mosse di karate.

Nel 2025, poi, uscirà anche un nuovo film della saga di “Karate Kid”. Nel cast, oltre a Jackie Chan (il sensei del film del 2010), ci sarà Ralph Macchio. Ma Josh Heald, supervisore di “Cobra Kai”, ha già escluso eventuali collegamenti: «Il film esiste in un universo a sé stante» ha precisato. «Daniel sarà l’unico punto in comune».