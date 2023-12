“Cobra: Rebellion”, un disastro ambientale mette in crisi Sutherland

Arriva su Now la terza stagione del dramma politico sui palazzi del potere inglese Robert Carlyle nella terza stagione di "Cobra" Credit: © Now Redazione Sorrisi







Martedì 5 dicembre su Now (in contemporanea con la partenza su Sky) arrivano i nuovi episodi “Cobra”, la serie politica targata Sky Original che ha per protagonista l’attore scozzese Robert Carlyle (“Trainspotting”, “Full Monty”, “Il mondo non basta”) e che racconta cosa accade nei corridoi dei palazzi del potere inglese durante i periodi di emergenza nazionale.

La terza stagione, con il sottotitolo “Rebellion”, si apre con un disastro ambientale che provoca devastazione e morti. Ed è inevitabile la preoccupazione del Primo ministro Sutherland (Carlyle). Le indagini inducono il premier e la sua squadra a dubitare delle vere cause della tragedia: investigando sull’accaduto, si apre una crisi di governo che coinvolgerà persino la corrotta industria delle armi. Il gabinetto dovrà poi fronteggiare i pericolosi rapporti tra il Regno Unito e una superpotenza globale.

E, di conseguenza, il Primo ministro sarà costretto a prendere decisioni politiche difficili pur di rimanere saldo al comando del Paese.

