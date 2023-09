“Come diventare popolari a scuola”. Da vedere su RaiPlay

Una veloce e divertente webserie composta da dieci pillole di cinque minuti l’una Barbara Mosconi







Si puo' vedere su

Nelle settimane in cui si torna sui banchi si può sbirciare una veloce e divertente webserie (passata anche su Rai4) composta da dieci pillole di cinque minuti l’una: “Come diventare popolari a scuola”. Protagonista è Umberto Mieli (l’attore Andrea Lintozzi Senneca), un ragazzo «comune, ordinario, anonimo», uno che non si nota.

I compagni di scuola non sanno il suo nome, figurarsi se le ragazze lo degnano di uno sguardo. Così un giorno si mette in testa di diventare amato e ricercato, e le prova tutte: impara a ballare hip hop, fa amicizia con il più figo della classe, si fa un tatuaggio e vari altri espedienti in cerca di simpatie. Ma scopre che la sua “invisibilità” può rivelarsi un super potere. Il soggetto è firmato, tra gli altri, da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, gli stessi della serie “È arrivata la felicità”, dove erano protagonisti Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi. Queste pilloline sono una sorta di spin-off incentrato sul loro figlio maggiore.