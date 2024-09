La serie con Nicole Kidman e Liev Schreiber è arrivata da poco su Netflix Paolo Di Lorenzo







Come finisce "The Perfect Couple"? Ha esordito giovedì 5 settembre la nuova serie targata Netflix con protagonista Nicole Kidman. Il thriller in sei episodi è tratto dal romanzo "The Perfect Couple. La coppia perfetta" di Elin Hilderbrand, edito in Italia da TimeCrime.

Con un cast stellare che include Liev Schreiber ("Ray Donovan") Eve Hewson ("Bad Sisters"), Dakota Fanning ("C'era una volta a Hollywood) e Meghann Fahy ("The White Lotus"), la serie segue la storia di Amelia Sacks (Hewson), una trentenne che si appresta a convolare a nozze con Benji Winbury (Billy Howle, "The Serpent"), rampollo di una delle famiglie più ricche di Nantucket.

La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison (Kidman), che non nasconde la sua disapprovazione ma non guarda al portafoglio per i festeggiamenti di quello che si preannuncia come il matrimonio più in vista della stagione. L'importante è mantenere le apparenze a qualunque costo. Il clan Winbury è riverito dalla sua comunità, ma qualcosa va storto quando sulla spiaggia si materializza un cadavere.

Questa è l'occasione che innesca una catena di segreti, mentre si mette in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice. Tutti sono sospettati, compresi i futuri sposi.

Chi ha ucciso Merritt? (Attenzione spoiler)

La vittima al centro del mistero altri non è che Merritt Monaco (Fahy), la migliore amica di Amelia nonché damigella d'onore. Merritt è la Laura Palmer di questo racconto e nel corso degli episodi appare sempre più chiaro quanto profondamente fosse legata alla famiglia Winbury.

L'omicidio di Merritt ha due ingredienti imprescindibili in un racconto come questo: amore e soldi. Sul fronte sentimentale, infatti, Merritt aveva instaurato un rapporto extraconiugale con Tag (Schreiber), il marito di Greer nonché padre dei loro figli. I colpi di scena non finiscono qui: Merritt era in dolce attesa, essendo rimasta incinta proprio del patriarca della famiglia Winbury.

Questa è anche la ragione della sua tragica fine. Abby (Fanning) è la responsabile della morte di Merritt. Il motivo? L'eredità dei Winbury, che verrà spartita tra: lo sposo Benji, Thomas (Jack Reynor) - marito di Abby -, e Will (Sam Nivola). Quest'ultimo si accinge infatti a compiere 18 anni nel giro di poche settimane, aprendo le porte a un'importante somma destinata ai lui e ai suoi fratelli. Il bebè che Merritt porta in grembo creerebbe non poche complicazioni sul fronte dell'asse ereditario, e Abby si rifiuta di spartire le fortune con un'altra persona, men che meno con un figlio illegittimo.

Suo marito Thomas, infatti, è pieno di debiti e porta avanti un intrallazzo con Isabel (Isabelle Adjani), amica di famiglia. Abby sta per dare luce al loro primo figlio e le circostanze in cui verrà al mondo non sono esattamente ottimali, specialmente con un padre così scapestrato.

Sta di fatto che Abby, venuta in possesso di uno dei barbiturici della madre di Amelia, malata terminale, li somministra a insaputa di Merritt nel bicchiere che le porge. Non contenta, trattiene la testa della sua nemica sott'acqua, dopo averla convinta a fare un bagno di mezzanotte.

Questa è la risposta al mistero che tiene banco nel corso di tutta la stagione. Ci sono poi altre rivelazioni sconvolgenti, come il segreto di Greer legato al suo passato da accompagnatrice. Non è chiaro se lei e Tag prenderanno strade separate, quel che è certo è che la scrittrice intende tornare a New York per finire il suo romanzo. Sembra che i due siano giunti al capolinea, ma - ancora una volta - è l'ambiguità a decretare le sorti della famiglia Winbury.

L'unica parvenza di lieto fine è per Amelia, la quale scampa alle nozze con Benji e volta pagina scambiandosi un bacio affettuoso con Shooter (Ishaan Khattar), il migliore amico nonché testimone di Benji. Forse per la prima volta nella sua vita, sembra aver capito cosa desidera per sé stessa, anche se quella consapevolezza le è costata cara.