“Come uccidono le brave ragazze”, il caso non è chiuso: c’è una verità nascosta

Vi ricordate Enid Sinclair, la coloratissima ed eccentrica licantropa nonché compagna di stanza di Mercoledì Addams (Jenna Ortega) alla Nevermore Academy nella serie di successo del 2022 “Mercoledì”? Ecco, proprio la giovane attrice che la interpretava, Emma Myers, è ora la protagonista di questa nuova e intrigante miniserie crime in arrivo su Netflix il 1° agosto. Questa volta però i panni che veste sono totalmente diversi: in comune tra le due storie c’è solo che i fatti principali si sono svolti in una scuola.

Basata sull’omonimo romanzo giallo scritto da Holly Jackson, “Come uccidono le brave ragazze” mette al centro le indagini, le scoperte e, soprattutto, le intuizioni della coraggiosa Pip Fitz-Amobi, determinata a fare luce su un tragico fatto avvenuto cinque anni prima: l’omicidio della sua compagna di scuola Andie Bell, studentessa di appena 17 anni.

Nonostante per tutti il caso sia ormai chiuso e archiviato, per Pip c’è qualcosa che non quadra. Non crede assolutamente che ad aver ucciso la ragazza sia stato il fidanzato, Ravi Singh (l’attore Zain Iqbal), come sostenuto dalla polizia e dall’intera comunità. C’è altro sotto, ne è convinta. Riuscirà allora la piccola “detective” a dimostrare l’innocenza di Ravi? Inoltre, se non è stato il fidanzato a uccidere la 17enne, significa che il vero killer è ancora a piede libero e si gode tranquillamente la sua vita..

Scena dopo scena e puntata dopo puntata, preparatevi: la serie è pronta a lasciarvi con il fiato sospeso fino all’ultimo momento.