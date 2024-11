Con Can Yaman sul set del nuovo “Sandokan”

Sorrisi è stato in Calabria alle riprese dell’attesissima serie, in onda nel 2025, che ha per protagonista l’amato attore turco Sandokan con i suoi uomini. Saranno 8 episodi da 50 minuti per quattro prime serate Barbara Mosconi







Sullo schermo non si vedrà prima di un anno, ma se ne parla da mesi. Ancor prima di iniziare le riprese, “Sandokan” è diventata una “serie evento”. Per la ricca produzione internazionale (Lux Vide e Rai Fiction per prime). Per la storica saga di romanzi di Emilio Salgari che hanno avvinto la fantasia di generazioni (negli Anni 70 ispirarono lo storico sceneggiato di Sergio Sollima con Kabir Bedi). E per un cast che attraversa i continenti.

Così la scorsa estate la Calabria ha ospitato per otto settimane il blindatissimo set. Tra ulivi e oleandri in fiore, in mezzo alla campagna, un piccolo cartello giallo indicava semplicemente: “Set”. Scordatevi l’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) che dista solo qualche chilometro, le automobili, il traffico, il lungomare, la civiltà del 21° secolo. Eccoci nel regno della Malesia: la casa con i portici intarsiati e i pavimenti di legno è quella del console britannico; nei giardini palme e fiori, dall’altra parte le oscure prigioni e più in là il bordello di Singapore.

Nei container che fungono da camerini si aggira lui, l’indomito Sandokan, che ha il bel viso sorridente e i lunghi capelli dell’attore turco Can Yaman. Passa assorto e abbronzato Alessandro Preziosi, coi baffi e i vestiti coloniali, completamente calato nel ruolo del fido amico Yanez. Sotto ombrelli parasole se ne vanno Ed Westwick, l’attore britannico del telefilm “Gossip Girl” che qui interpreta il rivale, Lord Brooke, e la bionda Alanah Bloor vestita da bella Marianna.

Can Yaman. I suoi colori sono il rosso e il nero, mentre nello sceneggiato originale c’era l’arancione. Ma in una scena comparirà il famoso turbante come citazione

Siamo al 47º giorno di 83 di riprese. «Abbiamo fatto il giro di boa» sentenzia il regista Jan Maria Michelini (nel suo lungo curriculum figurano “Doc”, “Blanca”, “I Medici”). Racconta: «Ci sono stati tre anni di preparazione prima di girare». Il “Sandokan” originale? «Come fai a confrontare una cosa di tanti anni fa con una di oggi? Il nostro scopo è spiegare Sandokan ai giovani. O spezzare il cuore a qualche nostalgico». Il cast? «L’ho scelto liberamente. L’unica richiesta della produzione è stata di avere almeno un attore italiano, e ho pensato subito ad Alessandro Preziosi per Yanez. Alanah Bloor, che fa Marianna, arriva da Londra, John Hannah, il console, era uno dei miei miti, Ed Westwick l’ho scelto con un provino, solo poi mi hanno detto chi era e cosa aveva fatto». Can Yaman? «Beh, solo lui poteva fare Sandokan! Sarà sia un supereroe dotato di bellezza e forza fisica, sia un personaggio scanzonato con un lato sentimentale».

Tutti ci tengono a precisare che questo non è un remake e neanche un sequel dello sceneggiato originale. «Il primo soggetto l’ho scritto quattro anni fa» racconta Alessandro Sermoneta (ha la qualifica di “head writer”). «Erano un centinaio di pagine con un James Brooke giovane e ambizioso, molto diverso da quello interpretato negli Anni 70 da Adolfo Celi. Sandokan, che è un ragazzo cresciuto in un bordello, deve decidere se rimanere un bandito o diventare un Che Guevara a capo di un popolo oppresso».

Tra palme e atmosfere coloniali, il set occupa due ettari e mezzo, là dove una volta era tutta campagna. La Calabria Film Commission ha messo a disposizione della Lux Vide questo appezzamento che ora sembra una Cinecittà in miniatura. «Tre mesi fa c’erano solo un campo arato e canne di bambù. Abbiamo costruito tutto, dalle infrastrutture alle fogne: 15 settimane di lavori» spiega Edmondo Amati (è il “line producer”, colui che supervisiona quello che accade sul set).

Lo scenografo, Luca Merlini, maniaco fin nei dettagli, ha ideato e disegnato persino le croste di invecchiamento sugli stipiti delle porte, mentre un “green manager” ha studiato i giardini e la disposizione delle piante. Intanto nella casa del console inglese, tra tappeti polverosi, libri d’epoca, moccoli di candele, uomini con le basette e donne con lunghi abiti fruscianti, il padre di Marianna, interpretato dall’attore John Hannah, è pronto a girare una scena. Nelle stanze del consolato della Malesia si ode l’urlo: «Three, two, one: action!» («Tre, due, uno: azione!»). Si gira in inglese. Siamo su un palcoscenico internazionale. Tant’è che la serie verrà presentata in anteprima a Venezia: appuntamento alla Mostra internazionale d’arte cinematografica 2025.