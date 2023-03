“Conversations with friends” su RaiPlay arriva la serie tratta dal romanzo di Sally Rooney

Finalmente in streaming la serie tratta da "Parlarne tra amici", la seconda dai libri della scrittrice irlandese dopo "Normal People" "Conversations with friends" Redazione Sorrisi







Tra i fenomeni letterari degli ultimi anni c’è Sally Rooney, giovane scrittrice irlandese che con i suoi romanzi (pubblicati da Einaudi) ha saputo dar voce alle nuove generazioni.

Da un suo libro, “Persone normali”, è stata tratta nel 2020 un’acclamata miniserie, e adesso tocca a un altro best seller, “Parlarne tra amici”.

La serie tratta dal romanzo sbarca su RaiPlay il 10 marzo, con il titolo originale: “Conversations with friends”. Al centro dei 12 episodi ci sono le vite di quattro giovani che vivono nella Dublino di oggi, tra amore, sesso, tradimenti e delusioni, e un viaggio in Croazia che cambierà tutto.

La trama

Frances è una studentessa di 21 anni, immersa in una serie di relazioni che la costringono a confrontarsi con la propria vulnerabilità per la prima volta. Mentre lei è cerebrale e acuta, la sua ex fidanzata (ora amica) Bobbi è sicura di sé e assertiva. Nonostante si siano lasciate da tre anni sono ancora inseparabili e insieme si esibiscono in performance poetiche per le vie di Dublino. Proprio a uno di questi eventi incontrano Melissa, una scrittrice più grande di loro. È così che iniziano a frequentare lei e il marito Nick, un attore bello e riservato. Mentre Melissa e Bobbi flirtano apertamente, Nick e Frances si imbarcano in un’intensa relazione segreta che sorprende entrambi e che presto inizierà a compromettere il legame tra le due ex, obbligando Frances a riconsiderare la propria identità e questo rapporto per lei tanto importante.

Il trailer

Il cast

A interpretare Frances c’è l’esordiente irlandese Alison Oliver, mentre nei panni di Bobbi c’è Sasha Lane, già protagonista di “American Honey” (2016). La coppia di coniugi è invece interpretata da Joe Alwyn e Jemima Kirke, Jessa di “Girls”.