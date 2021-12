“Cops 2”: due nuove indagini per Bisio e la sua squadra

Torna il 6 e il 13 dicembre su Sky Cinema Uno e Now la serie comedy con protagonista la “banda di poliziotti” più scapestrata della tv Le puntate di "Cops 2", la serie comedy con Claudio Bisio, saranno in onda su Sky e in streaming su NOW il 6 e 13 dicembre Valentina Barzaghi







Il 6 e il 13 dicembre, proprio a ridosso di Natale, arrivano su Sky Cinema Uno e in streaming su Now due nuove avventure della banda di poliziotti del commissariato di Apulia: i Cops. Diretta da Luca Miniero, “Cops 2 - Una banda di poliziotti” si avvale dell’apporto alla sceneggiatura di Sandrone Dazieri, la cui esperienza come “giallista” porta a un’accelerazione nella componente d’indagine delle due nuove storie, senza privarle però di quell’impianto comico che ha fatto amare tanto le prime al pubblico.

«Dalla seconda stagione di Cops il pubblico si può aspettare divertimento come al solito, una struttura più solida di giallo grazie all’apporto alla sceneggiatura di Sandrone Dazieri e una grande squadra di attori ancora insieme per farci morire dalle risate» ha detto Luca Miniero parlando della serie.

Il cast

Troviamo Claudio Bisio nel ruolo del Commissario Cinardi, Pietro Sermonti nei panni del sovrintendente Nicola Gargiulo, Giulia Bevilacqua in quelli dell’Ispettrice Maria Crocifissa Cercola (nonché moglie di Nicola), Francesco Mandelli in quelli del “tackleberry” di Apulia Benny The Cop e Guglielmo Poggi in quelli di Tommaso, giovane centralinista del commissariato. Sono i Cops e a loro si affiancano una serie di personaggi secondari perfetti per la narrazione come quello di Zu Tore, interpretato da Dino Abbrescia, che da ex delinquente si trasforma in una spalla fondamentale per la squadra, e new entry “di stagione” come il Don Manolo di Massimo De Lorenzo, il Conte di Ninni Bruschetta e il Don Filippo di Tullio Solenghi. Nel ruolo del magistrato che segue le indagini del Distretto - che nella prima stagione era stato di Stefania Rocca - troviamo la giovane e intraprendente Catia, interpretata da Gaia Messerklinger.

«Lavorare a questa serie per me è stata un’esperienza unica sia per il ruolo sia per il gruppo, a livello professionale e umano. L’accoglienza è stata fantastica: non è scontato quando c’è un team già formato e così affiatato. Credo che questo si veda nel lavoro fatto» ha detto Gaia Messerklinger (“Fuoriclasse”, “Il paradiso delle signore”).

«Ritrovarsi ad Apulia, incontrare Gaia per la prima volta - non ci conoscevamo né personalmente né lavorativamente - è stata un’esperienza fantastica e credo si veda. Come attore non sono così bravo da fingere una simpatia se la simpatia non c’è» scherza Claudio Bisio. «Gli altri non vedevo l’ora di incontrali di nuovo e adesso già mi mancano. Siamo diventati amici. Abbiamo terminato di girare le puntate a Roma nei giorni della finale degli Europei di calcio, che abbiamo visto insieme. Quindi ci siamo portati fortuna professionalmente e abbiamo portato fortuna”»

La prima puntata

Nella prima puntata di “Cops 2” il Commissario Cinardi e la sua squadra si trovano a indagare sulla scomparsa della preziosa croce di Sant’Oronzo, che scombussola la città a pochi giorni dall’annuale processione. In loro “aiuto”, il Vaticano invia Don Filippo (Tullio Solenghi), famoso detective-superstar della curia. Tutto questo mentre Tommaso sta organizzando il primo gay pride di Apulia.

«Cops affronta in maniera disincantata - non direi leggera - tematiche a cui riesce a togliere quel senso di pesantezza che si ha spesso parlando di certi argomenti» ha detto Tullio Solenghi. «Luca Miniero, sia nella scorsa sia in questa stagione, ha avuto il coraggio di prendere tematiche gigantesche e portarle a favore della risata” ha aggiunto Guglielmo Poggi.

La seconda puntata

Nella seconda puntata invece, i Cops dovranno vedersela con la morte di un Conte, con la diatriba tra la figlia appena riconosciuta e il losco fratello (Ninni Bruschetta), nonché con un giro di bische clandestine.

«Di solito non lo faccio, anche per scaramanzia, ma sto pensando a come potrebbero essere altri episodi. Mi appunto delle idee quando credo siano perfette per i Cops. Quando va così è bellissimo perché vuol dire che ai personaggi puoi davvero far fare ogni cosa, dai Cops nello Spazio ai Cops sotto il mare… possono fare tutto» ride Sandrone Dazieri.

Le nuove puntate di “Cops 2” - entrambe della durata di un’ora e mezza - confermano le potenzialità comiche e d’intrattenimento della serie, facendo ritrovare al pubblico tutti i personaggi che ha amato nella prima stagione e proponendo due storie d’indagine ricche di colpi di scena e azione (anche se a modo loro). Siamo certi che della banda del Commissario Cinardi continueremo a sentire parlare ancora per molto tempo.