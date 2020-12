“Cops” è la nuova, irresistibile miniserie di Sky

In due puntate, in onda il 14 e il 21 dicembre, è interpretata da un’improbabile banda di poliziotti (Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Giovanni Esposito e Guglielmo Poggi)

03 Dicembre 2020 | 8:40 di Stefania Zizzari

Il cartello all’ingresso della città promette: «Benvenuti ad Apulia, la città più tranquilla d’Italia». E in effetti la città pugliese è così tranquilla che il commissariato, diventato ormai inutile per mancanza di reati, sta per essere chiuso.

I cinque poliziotti che vi “lavorano”, tra ricche colazioni e lunghe pause pranzo, rischiano di essere trasferiti e di dire addio alla pacchia. Che fare? È semplice: riportare il crimine in città. E così nasce la sgangherata e improbabile banda di poliziotti.

«Sono impacciati, goffi, non certo dei vincenti» spiega il regista Luca Miniero «ma l’umanità consente loro di fare squadra. E persino di vincere». "Cops - Una banda di poliziotti", la miniserie in due puntate, prodotta da Sky e Banijay Italia, mischia la commedia e l’azione ed è stata girata tra Lecce e Nardò, in Puglia, a maggio e giugno dello scorso anno. Va in onda su Sky Cinema il 14 e il 21 dicembre e in streaming su Now tv.

Un’idea nata in Svezia

Ispirata al film svedese “Kops”, la serie è ambientata nella tranquilla città di Apulia, dove il commissario Cinardi (Claudio Bisio) si trasferisce per arrivare serenamente alla pensione. Ma proprio la mancanza di reati porta al rischio di chiusura del commissariato. Per impedirlo, Cinardi e i suoi uomini iniziano così a compiere piccoli furti e atti di vandalismo che non passano inosservati all’inviata del ministero, Margherita Nardelli (Stefania Rocca).