Cosa guardare in streaming questa settimana: “Amazing stories” e “Spenser confidential”

Amazing Stories

Nel lontano 1985 Steven Spielberg portò in televisione una bellissima serie che purtroppo durò solo due stagioni e oggi in pochi ricordano: le sue “Storie incredibili” (in originale “Amazing stories”) erano 45 episodi autoconclusivi, in bilico tra sogno e fantascienza, girate da registi di grande talento e ispirate (anche nei temi) a un classico come “Ai confini della realtà”. Grazie alla Apple oggi Spielberg è potuto tornare sui suoi passi producendone una nuova versione adattata ai tempi: in “Amazing stories”, che prende il via il 6 marzo su Apple Tv+, ha messo il suo inconfondibile stile al servizio di dieci nuovi episodi misteriosi e pieni di magia. Allacciate le cinture!