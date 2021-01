Cosa guardare in streaming questa settimana: “American Gods” e “Pieces of a woman”

• "American Gods" Vecchie e nuove divinità stanno per tornare a scontrarsi su Prime Video. L’11 gennaio prende il via la terza stagione di “American Gods”, basata sul romanzo di Neil Gaiman. Facciamo un piccolo ripasso: la serie racconta la guerra tra gli antichi dèi di culti e religioni provenienti da tutto il mondo, e le nuove divinità nate dal progresso tecnologico, come i media e Internet. Alla fine della scorsa stagione, Shadow (Ricky Whittle) ha scoperto di essere il figlio di Odino (Ian McShane) e nei nuovi episodi si ferme rà nella sperduta cittadina di Lakeside alla ricerca di un po’ di normalità. «Volevamo concentrarci sui personaggi e sui loro percorsi» ha scritto Neil Gaiman. «Shadow deve decidere da che parte stare: con gli umani o con gli dèi». Come sempre, “American Gods” è anche un racconto corale: tra i nuovi personaggi “divini”, ci saranno la greca Demetra, la dea dell’amore e della fertilità Oshun e persino un dio vichingo diventato rockstar: lo interpreta il cantante Marilyn Manson. Giulia Ausani Dall'11 gennaio

• "Pieces of a woman" Presentato alla scorsa Mostra di Venezia, dove Vanessa Kirby ha vinto la Voppa Volpi come Miglior Attrice, il film di Kornél Mundruczó racconta la drammatica storia di una coppia colpita da un lutto dopo un parto casalingo. Dal 7 gennaio

• "Mental" Nella serialità italiana ha fatto capolino un’innovativa fiction dedicata al disagio psichico degli adolescenti. “Mental” è disponibile in esclusiva su RaiPlay (sono otto episodi da 25 minuti ciascuno) ed è ambientata nel reparto psichiatrico di un ospedale dove sono ricoverati alcuni ragazzi con diversi disturbi e patologie. E dove la nuove amicizie si rivelano come il miglior farmaco. Coprodotta da Rai Fiction e Stand by me, scritta da Laura Grimaldi e Pietro Seghetti e diretta da Michele Vannucci, la serie è basata sul format finlandese “Sekasin”. «Ci siamo ispirati a storie autentiche facendo una scrupolosa ricerca dei casi e dei sintomi legati alle malattie dei ragazzi» spiega Pietro Seghetti. «“Mental” ha lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni, e non solo, sul tema del disagio psichico in modo da poter uscire dall’isolamento». Nel cast, tra gli altri, Federica Pagliaroli, vista in “Luce dei tuoi occhi”: interpreta il ruolo di Emma. Antonella Silvestri

Discovery+

• "Elettra e il resto scompare"

Dal 6 gennaio nasce un nuovo servizio in streaming, Discovery+. E tra le novità spicca Elettra Lamborghini. Nella docuserie “Elettra e il resto scompare” scopriremo il lato meno conosciuto dell’artista in 10 episodi da 30 minuti. Ma guai a chiamarlo reality. «Ne ho fatti in passato e non fanno più per me, ne uscivo sempre a pezzi rapportandomi con degli sconosciuti» spiega Elettra a Sorrisi. «Qui invece vi racconto la mia vita vera, sempre nel mio stile “senza filtri”». Le telecamere l’hanno seguita da poco prima dell’estate fino a pochi giorni fa: «Vedrete i preparativi del mio matrimonio con Afrojack, avrete modo di conoscere la mia vita quotidiana e capirete meglio il mio amore per la musica, che è la mia priorità» dice. «Le persone con cui ho lavorato in questi mesi ormai sono una seconda famiglia, spero che possano tornare a raccontare con le loro telecamere le mie manie, la mia follia e la donna che sono diventata oggi. Già in questa prima stagione vi sorprenderò, è una promessa».

Alessandro Alicandri

Dal 6 gennaio



• "What killed Maradona"

Dal 6 gennaio: c’è un mistero dietro alla morte di Diego Armando Maradona? Questo documentario prova a far luce sulle ombre che circondano la sua scomparsa.

• "Lady Gucci"

Dall’11 gennaio si torna a parlare dell’omicidio di Maurizio Gucci, erede della casa di moda, in questa intervista a Patrizia Reggiani, ex moglie della vittima e condannata come mandante del delitto.