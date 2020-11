Cosa guardare in streaming questa settimana: “Black Beauty” e “Elegia Americana”

Arriva in streaming il racconto dell'amicizia senza confini tra Black Beauty, un’indomita cavalla mustang, e una ragazza estremamente sensibile. La storia è stata narrata più volte sia al cinema sia in tv da quando il libro “Black Beauty” di Anna Sewell fu pubblicato nel 1877. L’ultima versione, disponibile da venerdì 27 novembre su Disney+, si intitola: “Black Beauty: Autobiografia di un cavallo”. La giovane orfana, l’unica che riesce a capire e domare Black Beauty, è interpretata dalla ventenne Mackenzie Foy (già protagonista nel 2018 del film “Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni"). Nella versione italiana la voce di Beauty è quella di Nicoletta Romanoff. «È un animale che ha sentimenti, pensieri, ricordi, legami» ci racconta l’attrice, divertita e anche un po’ commossa. «La voce del cavallo è la voce narrante che accompagna tutto il film, da quando Beauty nasce a quando diventa anziana. Il suo racconto è una fiaba». Nella versione originale, Beauty è doppiata dal premio Oscar Kate Winslet. «Ho cercato di rimanere il più fedele possibile alla sua voce, a quel senso di dolcezza, maternità, calore che lei trasmette» spiega Nicoletta Romanoff. E sul suo rapporto con gli animali e in particolare con i cavalli, rivela: «Mio padre ha una grande passione per i cavalli e io sono cresciuta in mezzo a loro. Avevo il mio, si chiamava Eridiana, era una femmina, e la cavalcavo tutte le settimane. Conosco bene quel legame che si può creare tra un cavallo e un essere umano: vera amicizia, vero amore, vera famiglia. Come tutti i legami che abbiamo con i nostri animali». di Barbara Mosconi

Netflix

• "Elegia americana"

L’emergenza sanitaria, lo sappiamo, ha cambiato le regole del cinema internazionale. Così un film di un regista acclamato come Ron Howard (premio Oscar per “A beautiful mind”) con due grandi star come Glenn Close e Amy Adams non sarà distribuito nelle sale italiane, ma arriva nelle nostre case grazie a Netflix dal 24 novembre. “Elegia americana” è tratto dal romanzo autobiografico di J. D. Vance: racconta la giovinezza dell’autore in Ohio, nella zona montana degli Appalachi, e in particolare il rapporto con la madre tossicodipendente Bev e con la nonna Mamaw. Il film non è stato accolto con calore dalla critica americana, ma la prova delle due attrici è indubbiamente da Oscar.

dal 24 novembre



• "La belva"

Dal 27 novembre, nel thriller inedito di Ludovico Di Martino, prodotto da Matteo Rovere, Fabrizio Gifuni è un solitario reduce di guerra a cui viene rapita la figlia. E che decide di reagire a modo suo.

• "Qualcuno salvi il Natale 2"

Dal 25 novembre, a un mese esatto dal Natale, Kurt Russell torna nei panni di Santa Claus in un altro spassoso film per tutta la famiglia. La signora Claus è Goldie Hawn, sua moglie anche nella vita.

• "Shawn Mendes: in wonder"

Dal 23 novembre, appuntamento imperdibile per i fan della popstar canadese Shawn Mendes: il documentario racconta la sua vita a 360 gradi, dalle origini al successo, in attesa del nuovo album.

Consigliato da Sorrisi

"Midnight diner: Tokyo stories": Lui, il protagonista, è semplicemente lo “Chef” (Kaoru Kobayashi) e nessuno ha l’ardire di chiamarlo con il suo vero nome. Perché all’interno della sua locanda, che è aperta da mezzanotte alle sette del mattino, è il padrone assoluto. Ma non solo. Per i suoi clienti è un consigliere, un amico, a volte un confessore. Questa serie, rigorosamente giapponese (è solo in lingua originale, ma sottotitolata) è stata una delle mie scoperte più sorprendenti. In appena due stagioni ritrae un sottobosco di umanità assortita e spiega al mondo il vero modo di essere e di vivere dei giapponesi. Ogni episodio racconta una piccola storia: dall’insegnante che si indebita al maniaco del gioco d’azzardo, dall’attore fallito alle amiche in competizione per lo stesso posto di lavoro e molto altro ancora. A ogni storia è associato un piatto della cucina giapponese. Quello che sorprende è la delicatezza del racconto: mai una scena o una battuta fuoriluogo. E per chi, come me, ha il Giappone nel cuore è davvero imperdibile.

Matteo Valsecchi