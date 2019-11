Carnival Row

Gli appassionati di serie tv conoscono già “Carnival row”: la prima stagione è sbarcata su Prime Video il 30 agosto in lingua originale, conquistando i fan del genere fantasy. Dal 22 novembre, finalmente, arriva il doppiaggio in italiano per chi non ama i sottotitoli. La serie è ambientata in una magica Londra dell’800 in cui gli esseri umani convivono, loro malgrado, con creature mitologiche come fauni e fate. Una di queste si chiama Vignette ed è coinvolta in una complicata storia d’amore con l’ispettore Rycroft Philostrate (detto Philo), che a sua volta indaga su una serie di omicidi dietro cui si cela una cospirazione. La serie, affascinante e originale, avrà una seconda stagione nel 2020.

In italiano dal 22 novembre