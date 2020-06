Cosa guardare in streaming questa settimana: “Da 5 bloods – Come fratelli” e “Curon”

Da 5 bloods - Come fratelli

Paul, Otis, Eddie e Melvin hanno combattuto insieme in Vietnam. E hanno riportato a casa un segreto: un tesoro nascosto. Che ora proveranno a ritrovare, accompagnati da uno dei loro figli, in un viaggio che disseppellirà anche molti terribili ricordi. L’acclamato regista Spike Lee, reduce dall’Oscar per la sceneggiatura del suo ultimo film “BlacKkKlansman”, mescola finzione e filmati di repertorio per riflettere sulla condizione degli afroamericani durante quel sanguinoso conflitto. Il film non uscirà in sala ma si vedrà soltanto su Netflix.

Dal 12 giugno