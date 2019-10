Cosa guardare in streaming questa settimana: “Daybreak” e “BoJack Horseman 6”

24 Ottobre 2019 | 14:28 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su Netflix, Chli, Now Tv e StarzPlay.



Daybreak Un disastro nucleare ha cambiato la faccia dell’America. Prima di tutto quella di Glendale, in California: è qui che Josh, un ragazzo carino ma timido e bullizzato, si ritrova a sopravvivere in uno scenario da horror. Verrà affiancato da alcuni compagni di scuola nella ricerca della sua amata. Ispirata (con ironia) alle atmosfere di “Mad Max” e ai film di zombi, “Daybreak” è una curiosa serie di Netflix per teenager (ma non solo) che unisce umorismo e alta tensione. Potrebbe diventare un piccolo caso. Una chicca: il preside della scuola è Matthew Broderick, che nel film “Una pazza giornata di vacanza” (1986) era Ferris Bueller, lo studente piantagrane per eccellenza.

Su Netflix dal 24 ottobre



BoJack Horseman 6 Si avvicina la fine per il geniale cartoon (per adulti) sul cavallo BoJack, attore alcolizzato alle prese con una profonda depressione. I primi otto episodi della sesta stagione arrivano il 25 ottobre, gli ultimi otto (e il gran finale) il 31 gennaio 2020.

Su Netflix dal 25 ottobre



Toy Story 4 Il quarto capitolo della saga Disney-Pixar è all’altezza dei precedenti: un altro gioiello per tutta la famiglia. Nel film, disponibile su Chili per il noleggio o l’acquisto, Woody e Buzz partono per una gita che cambierà le loro vite.

Su Chili dal 23 ottobre



Prank encounters Gaten Matarazzo, il Dustin di “Stranger things”, è il beffardo presentatore di questo nuovo show di Netflix. Si tratta di una serie di scherzi a tema horror: le malcapitate vittime ne usciranno sconvolte, per noi c’è solo da ridere.

Su Netflix dal 25 ottobre



Watchmen Arriva su Now Tv nella notte tra il 20 e il 21 la serie ispirata a un capolavoro del fumetto, ambientata 30 anni dopo e realizzata dal Damon Lindelof di “Lost” e “The leftovers”. Un episodio alla settimana. Dal 28 sarà anche doppiata in italiano.

Su Now Tv dal 21 ottobre



Pennyworth Su StarzPlay (servizio a cui si accede solo tramite la app Apple Tv sui device Apple) arriva una serie sul giovane Alfred Pennyworth, destinato a diventare il maggiordomo di Batman. Lo interpreta l’esordiente Jack Bannon.

Su StarzPlay dal 25 ottobre



Il metodo Kominsky 2 Michael Douglas e Alan Arkin tornano su Netflix nei panni di Sandy Kominsky, un attore sul viale del tramonto, e del suo agente Norman. In questa seconda stagione Sandy incontrerà il nuovo fidanzato della figlia.

Su Netflix dal 25 ottobre



