Cosa guardare in streaming questa settimana: “El Camino” e “Doom Patrol”

el camino



dall’11 ottobre

Per anni i fan di “Breaking bad” hanno chiesto a gran voce un nuovo capitolo della serie terminata nel 2013, considerata uno dei capolavori della tv americana. Le loro voci non sono rimaste inascoltate: Vince Gilligan, ideatore della serie (ma anche dello spin-off “Better call Saul”), ha deciso di tornare sul luogo del delitto. E così ha diretto in prima persona (e in gran segreto) il film “El Camino”, il sequel ufficiale di “Breaking bad”. La trama deve restare segretissima: dovete solo sapere che il protagonista del film è Jesse Pinkman, ancora in fuga (il titolo del film è il nome della Chevrolet che guidava nel finale della serie). Le domande sono tante: che ne sarà di Jesse? Quali personaggi della serie rivedremo? E poi, la più importante: quella sul destino di Walter White... ■