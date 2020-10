Cosa guardare in streaming questa settimana: “Emily in Paris” e “Doom Patrol 2”

Emily in Paris

Avete mai sognato di dare una svolta improvvisa alla vostra vita e andare a vivere a Parigi? È quello che succede a Emily, una ragazza americana come tante altre che si ritrova all’improvviso catapultata in Francia per lavorare come consulente di un’importante agenzia di marketing. Ma non tutto andrà come previsto. Si intitola proprio “Emily in Paris” la nuova serie di Netflix con Lily Collins (la “Biancaneve” del film del 2012) che unisce ironia e romanticismo per raccontare l’incontro e lo scontro tra la cultura europea e quella americana. Il creatore della serie è un’autentica leggenda della televisione: si tratta di Darren Star, papà di “Beverly Hills 90210” e di “Sex and the city”.

Dal 2 ottobre