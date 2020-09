Cosa guardare in streaming questa settimana: “Enola Holmes” e “Un volto, due destini”

Enola Holmes

Quante storie di Sherlock Holmes avete visto, al cinema e in tv? Eppure non sapevate che il geniale investigatore britannico aveva... una sorellina. È l’idea alla base dei libri di Nancy Springer sull’intraprendente Enola Holmes, da cui Netflix ha tratto un nuovissimo film in arrivo sulla piattaforma il 23 settembre. E se Sherlock ha il volto noto di Henry Cavill, l’ultimo Superman dello schermo e già star della serie “The witcher”, la vera protagonista è Millie Bobby Brown, attrice 16enne lanciata dal ruolo di Undici in “Stranger things”, qui alle prese con un’indagine sulla scomparsa di mamma Holmes. Sperando che i fan di Arthur Conan Doyle non si offendano troppo...

