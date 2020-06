Cosa guardare in streaming questa settimana: “Eurovision song contest – La storia dei Fire Saga” e “Dark 3”

25 Giugno 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, Disney+ e NowTv.



Eurovision song contest - La storia dei Fire Saga Se siete fan delle esagerazioni dell’Eurovision Song Contest questo è il film per voi. Si tratta di una commedia dall’umorismo sgangherato con Will Ferrell e Rachel McAdams nei panni di Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, un bizzarro duo musicale islandese chiamato “Fire Saga” che partecipa per la prima volta al Festival musicale europeo. Per loro un sogno che si realizza, anche se gli ostacoli per arrivare alla vittoria saranno parecchi... Tutto è nato da una folle idea dello stesso Ferrell, che nel 2018 studiò l’Eurovision andando all’edizione di Lisbona. Nel cast anche Pierce Brosnan e Demi Lovato. Si trova su Netflix.

Dal 26 giugno



Dark 3 Arriva il momento del gran finale per la cervellotica serie fantascientifica tedesca di Netflix. Tra viaggi nel tempo e dimensioni parallele, scopriremo finalmente cosa succederà agli abitanti della sperduta cittadina di Winden.

Dal 27 giugno



Home Game Ci sono sport minori e sport che nemmeno pensate possano esistere. E a questi è dedicata “Home game” su Netflix, una docu-serie sulle attività sportive in vari Paesi del mondo, che si rifanno ad antichissime tradizioni.

Dal 26 giugno



Sonny tra le stelle Su Disney+ arriva la serie tv che nel 2009 rese ancora più popolare Demi Lovato, reduce dal successo di “Camp rock”. Qui interpreta Sonny, una ragazza che riceve un ruolo in una sitcom chiamata “So random!”.

Dal 26 giugno



Nessuno sa che sono qui In questo film Jorge Garcia, volto storico di “Lost”, interpreta Memo, un uomo che vive in un paesino del Cile. Ma è un cantante straordinario e un suo filmato finisce su Internet... In streaming su Netflix.

Dal 24 giugno



Billions 5 In questa quinta stagione il miliardario Bobby (Damian Lewis) e il procuratore generale Chuck (Paul Giamatti) tornano in guerra. Intanto nel cast ci sono due new entry: Corey Stoll e Julianna Margulies. Si vede su NowTv.

Dal 24 giugno



Crazy Delicious È una nuova docu-serie di cucina. Alcuni cuochi dilettanti cercheranno di fare breccia nel cuore di quattro esperti. Carla Hall, Heston Blumenthal, Jayde Adams e Niklas Ekstedt, si trova su Netflix.

Dal 24 giugno



