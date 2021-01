Cosa guardare in streaming questa settimana: “Fate: The Winx Saga” e “Ballo ballo”

Apple Tv+



• "Losing Alice"

Debutta su Apple Tv+ il 22 gennaio con tre puntate (su un totale di otto) la serie israeliana “Losing Alice”. La protagonista del thriller psicologico è Alice Ginor (Ayelet Zurer), una regista che torna a dirigere un film dopo un lungo periodo di pausa in cui si è dedicata all’educazione dei due figli. Perché? Ha conosciuto per caso in treno una giovane sceneggiatrice, la 24enne Sophie, e se n’è infatuata fino a trasformarla in un’ossessione. In un continuo gioco tra flashback e anticipazioni, tra introspezione e fatti reali, la suspense aumenta e con essa gli intrighi tra i personaggi: la regista “esplora” nuovi sentimenti ed emozioni in una spinta costante al raggiungimento del successo, affrontando impulsi come la gelosia e il senso di colpa. Le relazioni tra donne sono al centro dell’attenzione in questa miniserie diretta dall’americo-israeliana Sigal Avin, molto interessata a raccontare le tematiche femminili.

Monica Agostini



Raiplay

• "Beforeigners"

Dal 20 gennaio, vengono dal passato e vivono in mezzo a noi: sono i “Beforeigners”, protagonisti della serie omonima norvegese (in sei episodi) che fa il suo debutto in Italia su RaiPlay. Sono arrivati 20 anni fa, quando dei misteriosi bagliori hanno illuminato la città di Oslo. Vengono dall’Età della pietra, dall’epoca dei Vichinghi, dall’Ottocento, e si ritrovano, sperduti, nel presente. A distanza di tempo, ancora faticano a integrarsi nella moderna società norvegese, in una chiara metafora dell’immigrazione. Intanto, l’omicidio di una donna “preistorica” getta luce sulle contraddizioni di questa difficile convivenza. Generi diversi si scontrano in questa affascinante serie.



Consigliato da Sorrisi



• "Normal People"

su StarzPlay

Un paio di anni fa la scrittrice irlandese Sally Rooney, neanche trentenne, diede alle stampe il romanzo “Persone normali” (in Italia pubblicato da Einaudi) che in breve tempo, e grazie al passaparola dei lettori, divenne un caso editoriale. Da questa storia sull’amicizia e poi sull’amore di due giovani è stata ben presto tratta una miniserie, a cui la Rooney ha partecipato attivamente, disponibile in Italia solo sulla piattaforma StarzPlay. La trama è molto semplice: Marianne (Daisy Edgar-Jones) è ricca, eccentrica, solitaria, intelligente e vive con una famiglia fredda e distante in una cittadina affacciata sul mare. Connell (Paul Mescal), di condizione sociale medio-bassa, è socievole, amichevole, benvoluto, studioso, e ha una mamma amorevole. Si incontrano a scuola, si vogliono, si cercano, si sfuggono, si lasciano, si riprendono e così via per anni, scambiandosi ruoli, sogni, aspirazioni. Niente colpi di scena, ma atmosfere rarefatte, frasi scandite come versi, paesaggi come quadri, emozioni soffuse, palpiti del cuore. E qualche lacrima.

Barbara Mosconi