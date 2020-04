Cosa guardare in streaming questa settimana: “Fauda” e “Diavoli”

Fauda 3

Uno dei maggiori meriti di Netflix è quello di aver spalancato per gli utenti una finestra sulle televisioni di tutto il mondo, trasformando prodotti locali in fenomeni globali. Uno dei più clamorosi è “Fauda”, serie israeliana di cui il 16 aprile debutta la terza stagione. La star (ma anche ideatore) è Lior Raz, che veste i panni di Doron Kabilio, intransigente ufficiale sotto copertura del Mista’arvim (unità speciale delle Forze di Difesa d’Israele). Nella terza stagione, Doron si ritroverà in Cisgiordania sotto le mentite spoglie di un istrutture di boxe per indagare su un membro di Hamas. Questa missione lo porterà a rischiare la vita nella striscia di Gaza. Ci attendono emozioni forti.

Dal 16 aprile