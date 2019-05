16 Maggio 2019 | 15:30 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su Amazon Prime Video, TimVision, Netflix e Chili.



Su Prime Video arriva la seconda e ultima stagione di "Fleabag" (di e con Phoebe Waller-Bridge) e "Suspiria" di Luca Guadagnino. Su TimVision c'è la terza stagione di "The Good Fight" (spin-off di "The Good Wife"), mentre su Chili si può acquistare e noleggare il premio Oscar come miglior film di quest'anno: "The Green Book". In streaming su Netflix trovate: "12 Monkeys", otto nuovi episodi della serie danese "The Rain" e la nuova serie animata "Chip and Potato".