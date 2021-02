Cosa guardare in streaming questa settimana: “Flora & Ulisse” e “I care a lot”

18 Febbraio 2021 | 9:30 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Disney+, Prime Video, Netflix, Tim Vision, Now Tv, Discovery+, Apple Tv+.



Disney+ • "Flora & Ulisse"

Flora è una ragazzina determinata e piena di fantasia. Ha preso tutto da mamma e papà: lei scrive romanzi rosa, lui è un autore di fumetti squattrinato che lavora come commesso. La separazione dei genitori è un brutto colpo per Flora, ma non abbastanza da abbattere il suo ottimismo. Un giorno, un tenero scoiattolo cade da un albero, finisce in un aspirapolvere e perde conoscenza. Flora lo rianima e gli dà un nome: Ulisse. E lui mostra subito dei poteri davvero speciali. È tutto nella mente di Matilda oppure Ulisse è davvero un “super scoiattolo”? Da questa premessa prende il via “Flora & Ulisse”, in arrivo il 19 febbraio in esclusiva su Disney+, un film per tutta la famiglia che riporta allo spirito dei classici Disney degli Anni 60, ma con gli effetti speciali di oggi e dialoghi in grado di parlare anche ai genitori. «Le mie figlie e io siamo grandi fan del libro di Kate DiCamillo da cui è tratto» racconta a Sorrisi Alyson Hannigan (nota per i ruoli di Willow in “Buffy” e di Lily in “How I met your mother”), che interpreta Phyllis, la mamma di Flora. «Adoro gli scoiattoli, vorresti abbracciare Ulisse ogni volta che appare sullo schermo!». Nei panni della protagonista c’è la piccola Matilda Lawler: «Ha un grande talento ed è già una professionista» dice la Hannigan. Completano il cast Ben Schwartz nei panni del padre di Flora e Danny Pudi (Abed nella serie “Community”) nell’inusuale ruolo del cattivo: «Sono entusiasta di essere entrato in questo mondo, Matilda è così incredibile che mi sentivo quasi in colpa a essere malvagio di fronte a lei» racconta l’attore. Il messaggio di “Flora & Ulisse” è chiaro: «Penso che ci inviti a non perdere mai la speranza» dice la Hannigan. «In tempi come questi è la cosa più importante».

Dal 19 febbraio



Prime Video • "I care a lot"

Marla Grayson ha trovato il modo per fare una fortu- na: si fa affidare dal tribunale la tutela di persone anziane e poi... sottrae loro tutti i risparmi. È un piano perfetto, anche perché legale, che Marla porta avanti da tempo con l’aiuto della sua socia e amante Fran. Ma l’ennesima preda, una signora benestante e all’apparenza innocua, ha più scheletri nell’armadio di loro. E allora sono guai. Rosamund Pike guida il cast di “I care a lot”, una commedia nera e spietata che non guarda in faccia nessuno.

Dal 19 febbraio

• "El internado: Las cumbres" Dal 19 febbraio, in Spagna c’è un collegio tra le montagne, vicino a un antico monastero, isolato e inaccessibile. Ci vengono mandati ragazzi dal carattere ribelle, per vivere e studiare sotto una rigida disciplina. Ma la foresta intorno a loro nasconde terribili e antichi segreti. L’ambientazione scolastica di “Élite” e i misteri soprannaturali si incontrano negli otto episodi di “El Internado: Las Cumbres”, remake di una serie di successo in Spagna.

Netflix • "Tribes of Europa" Il marchio di fabbrica sulla carta è una garanzia: è quello della W&B Television, ossia la stessa casa di produzione che ha realizzato la serie di culto “Dark”. Per questo motivo “Tribes of Europa” si presenta ai nastri di partenza del 19 febbraio come uno dei titoli più interessanti di queste settimane. È una serie fantascientifica ambientata in un futuro non troppo lontano: siamo nel 2074 e tre fratelli sono impegnati in un’impresa al limite del possibile. L’Europa è stata devastata da una catastrofe globale che ha provocato la rottura del continente in micro-stati, ora in guerra tra loro per ottenere il dominio sugli altri. Liv, Elja e Kiano (questi i nomi dei ragazzi) finiscono per ritrovarsi nel bel mezzo del conflitto quando trovano un misterioso cubo dai poteri, almeno inizialmente, misteriosi. Tra astronavi, armi avvenieristiche, esplosioni e inseguimenti in un mondo selvaggio. Le emozioni sono assicurate.

Dal 19 febbraio • "Scuola di sopravvivenza: Missione safari"



Dal 16 febbraio, avventura interattiva con Bear Grylls, in cui bisogna aiutare degli animali selvaggi in fuga. Chi guarda il film decide gli sviluppi della trama... cliccando. • "Dietro i suoi occhi" Dal 17 febbraio, la miniserie britannica vede Simona Brown nel ruolo di Louise, madre single coinvolta in

un torbido triangolo amoroso con il suo capo e la moglie. Sei episodi. Consigliato da Sorrisi

• "The last dance"

Avere un figlio innamorato del basket ha i suoi vantaggi. Senza di lui avrei snobbato “The last dance” dicendo: «Perché mai dovrei guardarmi una serie sul campionato Nba vinto dai Chicago Bulls nel lontano 1998?». «Ma papà, perché quella è stata la leggendaria “Ultima danza” di una squadra che ha fatto la storia...» mi ha risposto Marco. Le cose stavano così: il general manager dei Bulls aveva deciso che le sue star erano ormai “vecchie” e che l’anno seguente avrebbe smontato la squadra. E cosa ti fa Michael Jordan? Gli dimostra che ha torto, trascinando i Bulls a vincere un ultimo titolo... e poi lasciandoli per sempre. Come a dire: non basta neppure essere il migliore di tutti per sentirsi al sicuro. Devi sempre essere pronto a scendere di nuovo in campo per dimostrare quello che vali. Aggiungete i numerosi flashback, in cui la carriera di Jordan è ricostruita fin dalle origini, le interviste e i filmati inediti (una troupe seguì il campione registrando 500 ore di “dietro le quinte”) e avrete una storia di sport sempli- cemente impareggiabile.

Paolo Fiorelli

E ci sono anche Tim Vision

• "The good fight"

Dal 18 febbraio

Avrebbero dovuto essere dieci, ma sono sette (causa Covid-19) gli episodi settimanali della quarta stagione di “The good fight”, spn-off di “The good wife”. La prima puntata è già sorprendente: è ambientata in una realtà alternativa in cui le elezioni politiche americane del 2016 sono state vinte da Hillary Clinton o non da Donald Trump. Il resto della serie continuerà a seguire le avventure dell’avvocato Diana Lockhart (Christine Baranski) e dei suoi colleghi. Tra i nuovi ingressi, Michael J. Fox torna nei panni dell’avvocato Canning già visto in “The good wife”.

Dal 20 febbraio

Now Tv • “Hausen” Jaschek e Juri, padre e figlio, si sono appena trasferiti in un complesso residenziale in periferia. Ma l’aspetto malandato del condominio nasconde un cupo segreto: la casa sembra nutrirsi delle sofferenze di chi ci vive… Otto episodi (a cadenza settimanale) per un’inquietante serie tedesca, un mix di dramma emozionante e di spaventi horror. • "9-1-1: Lone Star" Dal 16 febbraio, in contemporanea con Fox arriva anche su Now Tv la seconda stagione dello spin off di “9-1-1”: Entra nel cast Gina Torres: è la paramedica Tommy Vega. Episodi settimanali ogni martedì. • "9-1-1" Dal 16 febbraio, riparte dalla quarta stagione anche “9-1-1”, con le stesse modalità di “Lone star”. In entrambe le serie i personaggi dovranno affrontare la pandemia. Discovery+ • "Top Gear America"

È senza dubbio il programma sui motori più amato e seguito del mondo. E così il canale Motor Trend lo scorso anno gli ha dato nuova linfa con un’edizione inedita. Ora “Top Gear America” arriva anche su Discovery+ con un cast rinnovato. Parliamo di Jethro Bovingdon, Rob Corddry, l’immancabile e misterioso pilota The Stig e l’attore Dax Shepard. Li vedremo al volante dei mezzi più disparati, dai fuoristrada alle supercar, dai catorci alle utilitarie. L’obiettivo? Guidare sempre al limite.

Dal 19 febbraio

• "Liverpool Fc: La fine della tempesta" Dal 22 febbraio, si tratta del documentario (120 minuti complessivi) che racconta come la squadra di calcio allenata da Jürgen Klopp abbia conquistato il suo primo scudetto dopo 30 anni. Una stagione assolutamente trionfale in cui il Liverpool ha vinto il campionato inglese con ben 18 punti di distacco sulla seconda classificata. Apple Tv+ • "For all mankind" Dal 19 febbraio, su Apple Tv+ parte la seconda stagione della serie fantascientifica che racconta, in una storia alternativa, come l’Unione Sovietica sia arrivata per prima sulla Luna. Questo nuovo capitolo è ambientato nel 1983, mentre la Guerra fredda tra sovietici e americani sta raggiungendo il suo picco, con

il rischio sempre più concreto di una guerra.

Previous

Next