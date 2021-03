Cosa guardare in streaming questa settimana: “Girl Power” e “Riverdale”

• “Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola”

Dal 3 marzo



Vivian ha 16 anni ed è una ragazza che si fa i fatti suoi. A scuola riga dritto e non si lascia coinvolgere da ciò che succede attorno, accettando passivamente il clima sessista del suo liceo, dove i giocatori di football possono fare quello che vogliono. Tutto però cambia quando arriva Lucy, che non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa dall’atleta più popolare della scuola.

Ispirata dalla nuova compagna di scuola e dal passato di attivista della madre (ma anche dalla musica delle Bikini Kill), Vivian pubblica in maniera ano- nima una “fanzine”, una sorta di rivista clandestina che denuncia le ingiustizie che le ragazze subiscono a scuola, tra disparità di trattamento e rigidi codici comportamentali che valgono solo per loro e non per i compagni maschi. Prende così il via una piccola rivoluzione tra i banchi di scuola. Adattamento di un romanzo per tagazzi di Jennifer Mathieu, “Girl Power” è diretta da Amy Poehler, famosa soprattutto per il ruolo di Leslie Knope nella serie “Parks and recreation”.

«Il libro mi ha colpito molto, soprattutto per l’idea che una rivoluzione possa iniziare da un piccolo passo», ha detto la regista e at- trice, che nel film si è ritagliata il ruolo della mamma di Vivian. E che durante le riprese ha invitato vere attiviste a parlare con il cast e la troupe, fornendo spunti di riflessione e materiale su cui docu- mentarsi. «Spero che anche il film possa ricordare che basta poco per cambiare le cose e che a volte il primo passo è quello più difficile».

Giulia Ausani

• "Omicidio tra i mormoni"

Dal 3 marzo, prosegue il fortunato filone delle docuserie che ricostruiscono crimini veri. Questa volta viene raccontato un terribile caso avvenuto nella comunità religiosa dei mormoni.

• "La sentinella"

Dal 5 marzo, Olga Kurylenko è la protagonista di questo film che racconta la vita di una soldatessa francese rimpatriata dopo una missione traumatica. Ma anche a casa dovrà combattere...

• "Pacific Rim: La zona oscura"

Dal 4 marzo, è la serie di animazione tratta dal film di Guillermo del Toro. Protagonisti sono due fratelli, Taylor e Hayley, che sono in guerra contro i mostri Kaiju.