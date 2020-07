Cosa guardare in streaming questa settimana: “Gli infedeli” e “Normal People”

Gli infedeli

Cinque storie di ordinario adulterio si intrecciano in questa maleducata commedia dove l’unico obiettivo è... non farsi “beccare”. Titolo e premessa vi sembrano familiari? Esatto, “Gli infedeli” è il remake di un film francese del 2012 con Jean Dujardin. Stavolta invece giochiamo in casa: il regista Stefano Mordini dirige i “traditori” Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea e Massimiliano Gallo, mentre le malcapitate controparti femminili sono Laura Chiatti, Valentina Cervi ed Euridice Axen. Il film vuole aggiornare ai tempi nostri l’ineffabile cinismo della commedia all’italiana. Si vedrà solo su Netflix dal 15 luglio. Da non guardare col partner se avete qualcosa da nascondere.

