Cosa guardare in streaming questa settimana: “Hanna 2” e “Sotto il sole di Riccione”

Hanna 2

A un anno dal debutto su Prime Video ritorna “Hanna”, l’avvincente serie di Amazon tratta dal film del 2011, con otto nuovi episodi di circa un’ora. Al centro della trama c’è ancora lei, Hanna, una ragazza dalle straordinarie abilità cresciuta in una foresta in Polonia, che si ritrova in fuga, braccata dalle autorità e dalla misteriosa organizzazione Ultrax. Dopo le incredibili scoperte fatte nella prima stagione, Hanna cercherà ancora più a fondo la verità sulla sua identità e sull’inquietante programma in cui è rimasta coinvolta fin dalla nascita. Hanna metterà a rischio la sua libertà per aiutare un’amica e troverà un’alleata in una agente dei servizi segreti.

Dal 3 luglio