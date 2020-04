Cosa guardare in streaming questa settimana: “Hollywood” e “Summertime”

L’acclamato autore Greg Daniels, vincitore di quattro Emmy, in questa originale serie di Amazon immagina un futuro in cui le nostre memorie dopo la morte saranno caricate in un “paradiso” virtuale. Dieci episodi su Prime Video. Dal 1° maggio

The river

In un villaggio norvegese si indaga sull’omicidio di un ragazzo. E vengono a galla molti terribili segreti. Per chi ama le cupe atmosfere nordiche, la serie thriller di otto episodi arriva su Dplay Plus in lingua originale sottotitolata.

Dal 1° maggio