Cosa guardare in streaming questa settimana: “Homecoming 2” e “Il colore delle magnolie”

Homecoming 2

Una donna si sveglia su una barca in mezzo a un lago. Non si ricorda come sia finita in quel posto e nemmeno il suo stesso nome. Chi ha visto la prima stagione di “Homecoming” sa che il tema dei ricordi cancellati è centrale nella serie. Nei dieci nuovi episodi, in arrivo su Prime Video il 22 maggio (per il momento soltanto in inglese con sottotitoli), torniamo a scavare nei misteri del Geist Group ritrovando personaggi come Walter Cruz e Audrey Temple. Non c’è più Julia Roberts, star della prima stagione: adesso la protagonista, nei panni della misteriosa donna del lago, è l’acclamata cantante Janelle Monáe, che mostra di avere notevoli doti anche come attrice.

