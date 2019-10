Cosa guardare in streaming questa settimana: “La casa de las flores 2” e “Panama Papers”

17 Ottobre 2019 | 14:54 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su Netflix, Infinity, Amazon Prime Video e Dplay Plus.



La casa de las flores 2 Sfogliare il catalogo di Netflix è un po’ come fare un viaggio intorno al mondo, scoprendo modi diversi di fare televisione. Un esempio perfetto è “La casa de las flores”, di cui il 18 ottobre arriva la seconda stagione. Si tratta di una serie messicana che si ispira al linguaggio delle telenovelas e che non si ferma davanti a niente pur di farci divertire: seguendo le disavventure di Virginia de la Mora (la mitica Verónica Castro) e della sua scombinata famiglia si ride, ci si emoziona, e il più delle volte... non si crede ai propri occhi. La serie è in spagnolo con sottotitoli italiani ma non fatevi spaventare: potrebbe diventare la vostra nuova ossessione.

dal 18 ottobre

Panama Papers Gary Oldman e Antonio Banderas sono due avvocati senza scrupoli a capo di un’organizzazione criminale in questo film di Steven Soderbergh tratto da una storia vera. Nel cast anche Meryl Streep e Sharon Stone. Si trova su Netflix.

dal 18 ottobre



Mr. Robot 4 Termina con la quarta stagione (su Infinity a cadenza settimanale) la serie che ha lanciato Rami Malek, premio Oscar per “Bohemian Rhapsody”. Elliot e il suo alter ego Mr. Robot sono pronti a sferrare un attacco definitivo.

dal 16 ottobre



Modern love C’è anche Anne Hathaway in questa serie di Prime Video ispirata a una rubrica del New York Times: otto storie diverse per otto episodi che raccontano l’amore in tutte le sue forme. Nel cast anche Tina Fey e Andy Garcia.

dal 18 ottobre



Baby 2 Con i sei episodi della seconda stagione ritorna la discussa serie (tutta italiana) di Netflix e continuano le storie dei ragazzi romani coinvolti nello scandalo delle “baby squillo”. Benedetta Porcaroli veste di nuovo i panni di Chiara.

dal 18 ottobre



Living with yourself Insoddisfatto della sua vita, Miles si sottopone a un esperimento per migliorarla. Ma come risultato si trova a interagire con una “versione migliore di sé”. Doppio ruolo per Paul Rudd in questa divertente serie di Netlix.

dal 18 ottobre



Why we hate Perché odiamo? Da dove nasce l’odio? Come si diffonde? Sono alcune delle domande a cui cerca di rispondere la docuserie prodotta da Steven Spielberg. I sei episodi (da 50 minuti l’uno) sono proposti in esclusiva da Dplay Plus.

dal 14 ottobre



