Cosa guardare in streaming questa settimana: “La famiglia Willoughby” e “Tornare a vincere”

23 Aprile 2020 | 9:00 di Redazione Sorrisi

Riuscire a raccapezzarsi nell'universo delle serie tv e dei film in streaming è sempre più difficile. Qui vi diamo una mano con qualche consiglio sulle novità da non perdere su: Netflix, Amazon Prime Video, Chili, StarzPlay e Raiplay.



La famiglia Willoughby I quattro fratelli Willoughby hanno un sogno: liberarsi dei loro genitori. Mamma e papà, infatti, sono egoisti, antipatici e non sanno valorizzare i loro talenti. Quei due rendono la loro vita un vero inferno! Così, Tim e Jane (con l’aiuto dei due gemellini, che si chiamano... entrambi Barnaby) studiano un piano infallibile per far sparire gli adulti e avere la casa tutta per loro. Tratto dal libro illustrato di Lois Lowry, “La famiglia Willoughby” è un film d’animazione curioso e colorato, dall’umorismo un po’ cinico e “nero”, ma con un bel messaggio sul vero significato della famiglia. Inedito in sala, si vede soltanto su Netlix dal 22 aprile.

Tornare a vincere Un ex giocatore di basket in crisi accetta a malincuore di allenare la squadra del liceo dove ha studiato. L’intenso film con Ben Affleck esce direttamente a noleggio in digitale su tutte le piattaforme “on demand”, tra cui Chili.

Dal 23 aprile



Tyler Rake Tyler Rake (Chris Hemsworth) è un mercenario senza scrupoli incaricato di salvare il figlio rapito di un boss della droga in questo esplosivo thriller di Netflix prodotto e scritto dai fratelli Russo (registi di “Avengers: Endgame”).

Dal 24 aprile



Il principe dimenticato Omar Sy, star di “Quasi amici”, è un papà single che cerca di riconquistare la figlia in un’affettuosa commedia diretta da Michel Hazanavicius, regista premio Oscar per “The artist”. Il film, inedito nelle sale, si vede su Prime Video.

Dal 24 aprile



Manhunt Deadly games Dopo i crimini di Unabomber, nella seconda stagione di “Manhunt” si racconta la vera storia degli attentati di Atlanta del 1996. Cameron Britton è Richard Jewell, ingiustamente accusato. Solo su StarzPlay.

Dal 23 aprile



La casa de las flores 3 Arriva su Netflix la terza stagione della serie messicana creata da Manolo Caro e ispirata al glorioso mondo delle telenovela, che ha contribuito a rivoluzionarne linguaggio e temi affrontati. Al centro, una famiglia di fiorai.

Dal 23 aprile



Non voglio cambiare pianeta Questa serie in 16 puntate, disponibile gratis su RaiPlay, racconta il viaggio in bicicletta di Jovanotti tra il Cile e l’Argentina, girato qualche mese fa. Una lettera d’amore per un pianeta in difficoltà.

Dal 24 aprile



Previous

Next